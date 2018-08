ilfattoquotidiano

: Roma, sul Ponte della Magliana ora spunta un dossier dei vigili: 'Servono verifiche e monitoraggi con ogni possibil… - repubblica : Roma, sul Ponte della Magliana ora spunta un dossier dei vigili: 'Servono verifiche e monitoraggi con ogni possibil… - Cascavel47 : Roma, dossier contrastanti e documenti fasulli: le condizioni del Ponte della Magliana diventano un caso… - jackfollasb : Roma, sul Ponte della Magliana ora spunta un dossier dei vigili: 'Servono monitoraggi con ogni possibile urgenza'… -

(Di martedì 21 agosto 2018), interessi in ballo e perfino un documento falso che sta facendo il giro delle redazioni. La vicenda delsta diventando una specie di giallo, tanto che ora anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, vuole vederci chiaro e ha chiesto alla Giunta capitolina un report completo. Relazione che, a quanto trapela dal Campidoglio, dovrebbe essere abbastanza rassicurante, nonostante gli allarmi lanciati sulla tenuta di un’infrastruttura che quest’anno ha compiuto ben 70 anni. Il comune, infatti, ha specificato di aver stanziato per il2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di “giunti e appoggi” e resterà chiuso una sola notte, fra il 22 e il 23 agosto, ma solo per permettere la manutenzione dei guard-rail del limitrofo Viadotto. Il restyling del cavalcavia – ma non la sua sostituzione – in realtà è ...