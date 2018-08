Roma | alla Magliana la maggioranza in bilico | il M5S spaccato sul viadotto

Roma - CHIUSO IL PONTE DELLA SCAFA VERSO AEROPORTO DI FIUMICINO/ Urgenza per problemi relativi alla sicurezza : ROMA, CHIUSO PONTE DELLA SCAFA VERSO l'AEROPORTO di FIUMICINO: decisione presa d'Urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta: "problemi relativi al traffico saranno abnormi"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 01:01:00 GMT)

Temporali a Roma : alberi cadono su auto/ Ultime notizie - video nubifragio : strade allagate - traffico in tilt : Temporali a Roma: alberi cadono su auto. video nubifragio e Ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:45:00 GMT)

Roma - De Rossi in campo con la sua fascia da capitano : non verrà multato dalla Lega : Daniele De Rossi, nella prima giornata di Serie A in trasferta contro il Torino, ha scelto di non indossare la fascia bianca e blu con la scritta "capitano", come da indicazione degli scorsi giorni ...

Roma - incidente mortale : turista investita e uccisa/ Ultime notizie - 41enne alla guida : dinamica non chiara : Roma, incidente mortale: turista scozzese di 59 anni investita e uccisa. alla guida un uomo di 41 anni, accertamenti in corso per definire le eventuali responsabilità.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Roma - Dzeko : 'Gol alla van Basten - ma ne ho fatti di più belli. Kluivert? E' forte' : Edin Dzeko, attaccante giallorosso match winner di Torino-Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Mi hanno messo un cross bellissimo e ho fatto un gol ancora più bello. Allla van Baste? Direi di sì. Lo scorso anno forse ho fatto un gol ancora più bello. È sempre difficile venire qua, ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : si torna in campo - tocca alla Roma! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 19 agosto prosegue il programma della prima giornata: in campo Roma, Milan, Inter e Fiorentina(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Roma : liquami in mare - stop alla balneazione nel litorale sud : I sindaci di Ardea e Pomezia, sul litorale a sud di Roma, hanno firmato un’ordinanza di divieto di balneazione lungo le coste a seguito di una segnalazione della Capitaneria di Porto: un presunto scarico di liquami-fanghi dai fossi dell’Incastro e di Rio Torto. Sul posto la Capitaneria di Porto e l’Arpa. L'articolo Roma: liquami in mare, stop alla balneazione nel litorale sud sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti : Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale bloccando il traffico in molte parte della città e provocando voragini in strada

Roma - dalla botanica all’astronomia : ecco il progetto “Metropoli resiliente” - 20 appuntamenti : Mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, osservazioni astronomiche, laboratori didattici sull’ambiente e sulla fauna urbana, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science in ville e parchi Romani (Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell’Appia Antica), passeggiate, letture ad alta ...

Roma - rissa tra immigrati alla stazione Tiburtina : tre arresti - i feriti in ospedale : rissa nella notte a Roma tra alcuni immigrati nei pressi della stazione Tiburtina, sotto il cavalcavia della tangenziale dove spesso si accampano soprattutto stranieri. Ieri, poco prima della ...

Nuovo nubifragio a Roma - strade allagate e alberi pericolanti : vietato l'accesso a Piazza del Popolo : Il nubifragio torna ad abbattersi sulla Capitale. A causa del violento temporale abbattutosi nel primo pomeriggio sulla città, molte le strade che risultano allagate e scatta l'emergenza anche per gli ...

Roma - le 'notti bianche' alle Terme di Caracalla : visite al chiaro di luna tra ruderi e mostre : Partiranno martedì 21 agosto le visite serali alle Terme di Caracalla, una delle passeggiate notturne più suggestive dell'antica Roma, quest'anno impreziosite dalla mostra 'Mauro Staccioli. Sensibile ...

Roma - 10 anni dalla morte di Franco Sensi. Rosella : "Il calcio ti ha dimenticato" : Dieci anni esatti. Tanto è passato dal quel 17 agosto 2008, quando Franco Sensi si spense all'ospedale Gemelli di Roma, all'età di 82 anni. Quel giorno la Roma perse uno dei suoi presidenti più amati, ...