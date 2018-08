: #migranti, espulsi i responsabili della rivolta al Cpr di Torino - SkyTG24 : #migranti, espulsi i responsabili della rivolta al Cpr di Torino - TelevideoRai101 : Rivolta in Cpr Torino,espulsi 11 ospiti - albiuno : RT @Aleald0: Di nuovo problemi con le risorse ospiti nel CPR di corso Brunelleschi, a #Torino: dopo la rivolta del 6 agosto, blitz della Po… -

Undicidel Centro Permanente per il Rimpatrio disono statidall'Italia per lascoppiata all'inizio del mese nella struttura. Si tratta di 8 tunisini e 3 marocchini. La Questura continua a visionare le immagini delle telecamere a circuito chiuse per attribuire le condotte violente ai rispettivi autori. Per ora un tunisino è stato denunciato a piede libero e un senegalese per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.(Di martedì 21 agosto 2018)