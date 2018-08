Riccardo Fraccaro | La maggioranza è solida Siamo più forti dello spread

"Aboliremo il Cnel". Intervista a Riccardo Fraccaro : "Se non lo fa il Parlamento - ci penseranno i cittadini" : "In tanti lo hanno detto, noi lo faremo. Aboliremo il Cnel, e se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum: niente di più bello che restituire la parola ai cittadini". Riccardo Fraccaro, ministro pentastellato per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, un fedelissimo di Davide Casaleggio, parte all'assalto del Fortino inviolabile. L'ente istituito nel 1957, criticato da ...