Repubblica Il Milan aveva pianificato l' ingaggio di Ronaldo | il retroscena

Repubblica Higuain - accordo Milan-Juventus per il prestito : le cifre : Il C orriere dello Sport lancia anche un'altra ipotesi. Se Mattia Caldara dovesse andare al Chelsea , lo scambio tra l'ex Atalanta e Leonardo Bonucci verrebbe meno dato che era proprio lui il ...

Elezione diretta del presidente della Repubblica : domani se ne discute a Milano : A un'Italia Forte serve un presidente forte. E' questo il titolo della tavola rotonda in programma per domani, giovedì 19 luglio a Milano, nella Sala Gonfalone del Grattacielo Pirelli in via Filzi 22,...