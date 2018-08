Renzi junior supera il provino | sarà l' attaccante dell' Udinese primavera

ilgiornale

: L'Udinese ha deciso: Renzi 'junior' verrà tesserato - TerrinoniL : L'Udinese ha deciso: Renzi 'junior' verrà tesserato - ennioterbo : Abbiamo un sogno nel cuore Renzi jr nel listone @fantagazzetta - messveneto : #Calcio, Renzi junior ce l’ha fatta: il suo futuro sarà all’#Udinese -

(Di martedì 21 agosto 2018) Francesco, figlio'ex premier hato le due settimane di prova nel ritiro estivo di Ampezzo,l'. Buone notizie per Francescoe papà Matteo, il giovaneclasse 2001 ha convinto tutti e farà partea rosaper il prossimo campionato di categoria, che prenderà il via da settembre.Classe 2001, di ruolo centravanti, Francescoha iniziato la sua carriera con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi, salendo alla ribalta come capocannoniere del girone regionale e conquistando la convocazione nella Nazionale Under 17 dilettanti. Prima unnel Genoa, terminato con un nulla di fatto poi l'interesse, scaturito in un periodo di prova di due settimane nel ritiro di Ampezzo agli ordini di David Sassarini. Preparazione estiva in cui il piccoloha convinto lo staff tecnico ...