Renzi junior ce l' ha fatta | il suo futuro sarà all' Udinese

Renzi junior supera il provino : sarà l'attaccante dell'Udinese primavera : Francesco Renzi, figlio dell'ex premier ha superato le due settimane di prova nel ritiro estivo di Ampezzo, sarà l'attaccante dell'Udinese primavera. Buone notizie per Francesco Renzi e papà Matteo, il giovane attaccante classe 2001 ha convinto tutti e farà parte della rosa dell'Udinese primavera per il prossimo campionato di categoria, che prenderà il via da settembre.Classe 2001, di ruolo centravanti, Francesco Renzi ha iniziato la sua ...