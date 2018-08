Rally | WRC2 e WRC3 | Italia sul podio

Blastingnews

: Dettagli e curiosità del WRC2 e WRC in Germania. Andolfi, terzo di WRC2 col lutto sul braccio e un pensiero alla Ge… - marcariati : Dettagli e curiosità del WRC2 e WRC in Germania. Andolfi, terzo di WRC2 col lutto sul braccio e un pensiero alla Ge… - motorionline : #WRC2 | Le cose per le #Citroen #C3R5 stavano volgendo al meglio al #RallyGermania, ma poi la sfortuna ha rovesciat… - veronasera : La loro Skoda Fabia è salita al 19simo posto nella classifica assoluta e all'ottavo nella categoria delle auto R5 i… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Nella gara diin Germania, conclusa ieri insieme alla gara principale di WRC VIDEO, Jan Kopecky ha portato a termine una notevole rimonta che gli ha consentito la vittoria della gara e la leadership del campionato. Ritrovarsi all'ultima tappa in terza posizione, dopo che il danno subito alla ruota sabato lo aveva fatto scivolare all'ottavo posto, preconfigura un gran lavoro. Vince tutte e tre le prove di domenica per battere il suo compagno di squadra Kalle Rovanpera. E lo fa per 3”8 secondi. “Devo dire che è stato un grande week end di sport, grazie alla squadra, ai tifosi e a tutti. Non ci siamo arresi e alla fine è stato ripagato”. La quarta vittoria dell'anno gli consente di mantenere il proprio record di vittorie e di mantenere il primo posto nella classifica del Mondiale Piloti: 7 punti in più rispetto al compagno di squadra Pontus Tidemand. Un pensiero per ...