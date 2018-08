In Italia ci sono 1.400 gole e quella del Raganello è una delle più impegnative : Un vecchio adagio racconta che il modo migliore per finire vittima della montagna è illudersi di conoscerla. Lo stesso adagio, declinato sulle rive del mare, mette in guardia dalla placidità delle ...

Raganello - una trappola mortale : «Acqua giù a cascate dalla gola». Dieci morti il bilancio finale : Dieci morti per la piena improvvisa ieri pomeriggio del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza in Calabria. L'ondata ha sorpreso un gruppo di escursionisti,...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Ancora morti per una gestione scellerata del territorio” : “La tragedia del Pollino, a pochi giorni di distanza da quella di Genova, impone una seria riflessione sulla necessità di cambiare registro sulla gestione e sullo sfruttamento del territorio. Sono vicina alle famiglie delle vittime. Piangiamo altri morti causati da approssimazione e irresponsabilità. Come a Genova, anche in questo caso il fato c’entra poco.” “La verità è che l’Italia è molto indietro sul piano della tutela del ...

Gole del Raganello - tra le vittime anche una guida di 32 anni : fu tra i soccorritori di Rigopiano con la Protezione Civile : Ne aveva accompagnati tanti lungo quei canyon scavati dal torrente. E anche lunedì era partito con il suo gruppo di escursionisti che volevano ammirare le Gole del Raganello. Poi la piena, venuta giù verso valle all’improvviso. Ha trascinato tutti, compreso lui, Antonio De Rasis, senza lasciargli scampo. La guida di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, è tra le 10 persone morte nel Parco del Pollino. Proprio lui che negli anni ...

Piena Raganello - coinvolta una famiglia campana : dispersa la madre : Napoli, 21 ago., askanews, - Nella tragedia della Piena del Raganello, in Calabria, dove si contano 10 morti e almeno tre dispersi, è rimasta coinvolta anche una famiglia di Torre del Greco, Napoli,. ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime una guida - andò a Rigopiano : Tra le vittime della Tragedia del Raganello in Calabria, vi sarebbe una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le Gole della zona: si tratterebbe di un volontario di protezione civile 32enne, tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse un albergo a Rigopiano. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: tra le vittime una guida, andò a Rigopiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : “La piena di ieri come uno tsunami” - i gruppi erano “nel posto sbagliato al momento sbagliato” : In merito alla Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel Parco del Pollino, nelle Gole del Raganello, Giacomo Zanfei, vicepresidente del Soccorso alpino Calabria, ha spiegato che “la piena di ieri nelle è stata un vero e proprio tsunami“: “Fare attivita’ di soccorso nel Raganello è molto difficile. E’ un’attivita’ complessa. Le guide del Raganello sono persone bravissime, specializzate, di alto livello, non sono improvvisate, pertanto nessuno va ...

Morti nel Raganello - un testimone : 'Disastro annunciato - qui è diventato un luna park' : Un disastro annunciato secondo i frequentatori della zona del torrente del Raganello, dove 10 persone hanno perso la vita a causa della piena di ieri. 'Quello che è accaduto nelle gole del Raganello è ...

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti - tre dispersi. Grave una bimba : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi. --«La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi - ha precisati il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - sono cinque e Molte segnalazioni sono ...

Gole del Raganello - una meraviglia della natura nel Parco del Pollino : Gole del Raganello, una meraviglia della natura nel Parco del Pollino Teatro della tragedia costata la vita a diversi escursionisti travolti dall’esondazione di un torrente, si trovano all’interno di una riserva naturale protetta. Le rocce sovrastano l’acqua per circa 600-700 metri Parole chiave: ...

Civita. Tragedia del Raganello : una delle vittime è di Trebisacce : Quattro donne e quattro uomini sono morti nelle gole del Raganello a Civita (Cosenza) dove il torrente ingrossato dalle piogge

Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino - in Calabria : Una piena nelle Gole del Raganello ha investito gli escursionisti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria: i soccorritori parlano di “diversi” morti e diversi feriti, i giornali scrivono che i morti sarebbero almeno 8. Secondo Repubblica i morti sono quattro The post Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria appeared first on Il Post.