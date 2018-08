Calabria - tre pugliesi tra le vittime del Raganello : addio a Gianfranco e alle amiche Myriam e Claudia : Gianfranco Fumarola, guardia giurata di 43 anni, e le due amiche e modelle Miryam Mezzolla e Claudia Giampietro sono tre delle 10 vittime accertate della strage del Raganello, a Civita, in Calabria."Non si può morire per una escursione andata male. addio compagne indivisibili". Rintracciati altri tre pugliesi dati per dispersi: sono in buone condizioni.Continua a leggere

Gole del Raganello - tra le vittime anche una guida di 32 anni : fu tra i soccorritori di Rigopiano con la Protezione Civile : Ne aveva accompagnati tanti lungo quei canyon scavati dal torrente. E anche lunedì era partito con il suo gruppo di escursionisti che volevano ammirare le Gole del Raganello. Poi la piena, venuta giù verso valle all’improvviso. Ha trascinato tutti, compreso lui, Antonio De Rasis, senza lasciargli scampo. La guida di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, è tra le 10 persone morte nel Parco del Pollino. Proprio lui che negli anni ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Tragedia Raganello - soccorritore : non scorderò bimba salvata : "La piccola mano fredda di Chiara, i suoi occhi terrorizzati e l'incredulità sui volti dei sopravvissuti. Queste sono le immagini che rimarranno per sempre scolpite nella mia memoria. In ventidue anni ...

Raganello - tra le vittime la guida Antonio De Rasis : andò a Rigopiano : Raganello, tra le vittime la guida Antonio De Rasis: andò a Rigopiano Volontario della Protezione civile, era stato tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse l’albergo in Abruzzo. Aveva 32 anni ed è rimasto ucciso dalla piena che ha travolto un gruppo di escursionisti in visita alle gole, in ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Federparchi : epilogo determinato dalle avverse condizioni meteo : “A nome di tutta Federparchi esprimo dolore e cordoglio per le vittime della Tragedia del Pollino, ci sentiamo vicini ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà“, scrive in una nota il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. “Le avverse condizioni del meteo hanno determinato un epilogo drammatico per gli escursionisti“. “I Parchi naturali e tutte le aree protette del nostro Paese sono luoghi di ...

Calabria - torrente in piena travolge escursionisti : 10 morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Calabria - tra le vittime del Raganello Antonio De Rasis - 32 anni : era tra i soccorritori di Rigopiano : Antonio De Rasis, 32 anni di Cerchiara di Calabria, è tra le 10 vittime della strage del torrente Raganello a Cosenza. Guida esperta, era stato anche volontario della Protezione civile e tra i soccorritori della tragedia di Rigopiano: "Un ragazzo solare, propositivo, pieno di vita".Continua a leggere

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovati vivi tre giovani dispersi : I tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello in Calabria, sono stati rintracciati sul Pollino, ma in Basilicata, e sono in buone condizioni: i tre si erano accampati in una zona dove è assente la ricezione dei cellulari. Sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine grazie al sistema gps che, dopo l’allarme lanciato dai familiari, ha ...

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti. Trovati vivi i tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime anche due coniugi del Napoletano : Tra le vittime della Tragedia della piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in Calabria, vi sarebbero anche due coniugi di Qualiano (Napoli): lo ha reso noto il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Il primo cittadino esprime “il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo messi già in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà ...

Travolto dal torrente Raganello in piena : il video del salvataggio - : L'ondata ha sorpreso alcuni visitatori nelle Gole a Civita, nel Cosentino. Non si sono fermate neanche durante la notte le operazioni dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Almeno 10 le vittime, ...