Raganello | le vittime | Antonio volontario al Rigopiano | Carmen e il marito lasciano due

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime anche due coniugi del Napoletano : Tra le vittime della Tragedia della piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in Calabria, vi sarebbero anche due coniugi di Qualiano (Napoli): lo ha reso noto il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Il primo cittadino esprime “il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo messi già in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime una guida - andò a Rigopiano : Tra le vittime della Tragedia del Raganello in Calabria, vi sarebbe una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le Gole della zona: si tratterebbe di un volontario di protezione civile 32enne, tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse un albergo a Rigopiano. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: tra le vittime una guida, andò a Rigopiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Morti nella piena del Raganello - salvata bimba di 9 anni : è grave - i genitori sono tra le vittime : C'era anche Chiara, una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello . La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una ...

Cosenza - bambina di 9 anni salvata dalla piena del Raganello. «Trovata accanto a un cadavere - genitori tra le vittime» : C'era anche una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello. La piccola, che si chiama CHiara, è stata salvata ieri. A testimoniare...

Civita. Riconosciute tutte le vittime del Raganello : E’ stato nuovamente corretto il bilancio delle vittime della tragedia delle Gole del Raganello a Civita (Cosenza). Nella notte una

Calabria - piena nelle Gole del Raganello : morto uno dei feriti - almeno 11 le vittime : Si aggrava ancora il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell'ospedale di Cosenza. Undici le persone ricoverate ancora in ospedale. Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte.Continua a leggere

Raganello - bilancio sale a 11 vittime : 7.50 Sono 11 le vittime causate dalla piena del torrente Raganello, nel Parco Nazionale del Pollino, in Calabria. Il capo della Protezione civile regionale ha comunicato che una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nella notte all'ospedale di Cosenza. Sarebbero 5 i dispersi, ma è difficile avere un quadro chiaro di chi manca all'appello a causa del fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi.Le persone ricoverate sono 11. ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Il bilancio delle vittime nelle Gole del Raganello sale a otto. Si cercano 5 dispersi : Aggiornamento delle 22.15 Sale ad otto il bilancio dei morti accertati nella tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi tra le Gole del Raganello, nel territorio del comune di Civita, in provincia di Cosenza, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un'ondata del fiume causata dal maltempo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Secondo la Protezione civile nazionale, le persone decedute facevano parte di un ...

Civita. Tragedia del Raganello : una delle vittime è di Trebisacce : Quattro donne e quattro uomini sono morti nelle gole del Raganello a Civita (Cosenza) dove il torrente ingrossato dalle piogge

Piena del Raganello - il bilancio sale a 8 vittime : Roma, 20 ago., askanews, - E' salito a 8 vittime il nuovo bilancio, ancora provvisorio, della Piena del torrente Raganello, in provincia di Cosenza. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, in ...

Calabria - i soccorritori si calano nel torrente Raganello alla ricerca di superstiti e vittime. Le immagini dell’intervento : Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese, che è intervenuto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, si è organizzato sin da subito per risalire il corso del torrente Raganello alla ricerca di eventuali superstiti dispersi e i corpi delle vittime non ancora recuperati. Nella gola, nel parco del Pollino, in Calabria, sono presenti anfratti e speroni. Gli escursionisti sono stati sorpresi dal maltempo e dal ...