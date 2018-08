Raganello | le 10 vittime | tre i napoletani | due i romani Antonio | cosentino | fu

Civita. Tra le vittime del Raganello Claudia Giampietro e Myriam Mezzolla : Ci sono tante storie che si sono infrante nelle gole del Raganello a Civita. Anche l’ultima avventura insieme per Claudia

Chi sono le vittime di Raganello : dal soccorritore di Rigopiano alle amiche ballerine : di Domenico Zurlo sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello mentre dalla Protezione civile informano che non ci sono più dispersi. Provengono da 5 regioni i 10 corpi finora recuperati dopo ...

Raganello - chi sono le vittime : tre i napoletani - due i romani. Antonio - cosentino - fu volontario al Rigopiano : sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello mentre dalla Protezione civile informano che non ci sono più dispersi. Provengono da 5 regioni i 10 corpi finora recuperati dopo l'alluvione nella ...

Chi sono le vittime della piena del torrente Raganello nel Pollino - : Gli escursionisti travolti dall'esondazione provenivano da cinque regioni diverse: Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia. Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha disposto per il ...

Pollino - piena del Raganello : 10 morti/ Ultime notizie - le vittime di età compresa fra i 27 e i 55 anni : Parco del Pollino: 10 morti, vivi i 3 dispersi. Ultime notizie, torrente Killer nel Raganello: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta nelle scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:03:00 GMT)

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : vittime Miryam e Claudia - due ballerine pugliesi : “Amiche indivisibili“, erano così Claudia Giampietro, 31enne di Conversano (Bari), e Miryam Mezzolla, 27enne di Torricella (Taranto), tra le dieci vittime nella piena del torrente Raganello, in Calabria. Entrambe ballerine, condividevano la passione per il burlesque. Le due ragazze erano in vacanza insieme sul Pollino e anche su Facebook vengono ricordate sempre insieme. Anche nelle foto sono spesso insieme, nelle prove dei balletti ...

Raganello - tra le vittime Gianfranco : prima di morire ha salvato i suoi due figli : È morto dopo aver salvato i suoi figli. Gianfranco Fumarola, 43enne di Cisternino, ha perso la vita nella piena del Raganello: i figli di 11 e 12 anni si sono salvati probabilmente grazie al loro papà.

Calabria - tre pugliesi tra le vittime del Raganello : addio a Gianfranco e alle amiche Myriam e Claudia : Gianfranco Fumarola, guardia giurata di 43 anni, e le due amiche e modelle Miryam Mezzolla e Claudia Giampietro sono tre delle 10 vittime accertate della strage del Raganello, a Civita, in Calabria."Non si può morire per una escursione andata male. addio compagne indivisibili". Rintracciati altri tre pugliesi dati per dispersi: sono in buone condizioni.Continua a leggere

Raganello - tra le vittime la guida Antonio De Rasis : andò a Rigopiano | : Volontario della Protezione civile, era stato tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse l'albergo in Abruzzo. Aveva 32 anni ed è rimasto ucciso dalla piena che ha travolto un gruppo ...

Gole del Raganello - tra le vittime anche una guida di 32 anni : fu tra i soccorritori di Rigopiano con la Protezione Civile : Ne aveva accompagnati tanti lungo quei canyon scavati dal torrente. E anche lunedì era partito con il suo gruppo di escursionisti che volevano ammirare le Gole del Raganello. Poi la piena, venuta giù verso valle all’improvviso. Ha trascinato tutti, compreso lui, Antonio De Rasis, senza lasciargli scampo. La guida di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, è tra le 10 persone morte nel Parco del Pollino. Proprio lui che negli anni ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Raganello - chi sono le 10 vittime : tre i napoletani - due i romani. Antonio - cosentino - fu volontario al Rigopiano : sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello mentre dalla Protezione civile informano che non ci sono più dispersi. Provengono da 5 regioni i 10 corpi finora recuperati dopo...

Raganello - tra le vittime la guida Antonio De Rasis : andò a Rigopiano : Raganello, tra le vittime la guida Antonio De Rasis: andò a Rigopiano Volontario della Protezione civile, era stato tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse l’albergo in Abruzzo. Aveva 32 anni ed è rimasto ucciso dalla piena che ha travolto un gruppo di escursionisti in visita alle gole, in ...

Calabria - torrente in piena travolge escursionisti : 10 morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»