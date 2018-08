Raganello | intervista a Nino Martino | Coordinatore Nazionale Aegae

lasiritide

: Le interviste di martedì 21 agosto le trovi sul nostro PodCast. - RadioDigiesse : Le interviste di martedì 21 agosto le trovi sul nostro PodCast. - RadioRadicale : Bomba d'acqua in #Calabria: intervista al poeta 'paesologo' @francoarminio sugli escursionisti travolti dal torrent… - GrimaldiAntoni3 : La Siritide WebTv - 21/08/2018 - Tragedia parco Pollino: escursionisti morti nel Raganello. Intervista al sindaco d… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Oggi la scienza meteorologica non è così precisa da poterci dire minuto per minuto gli eventi che si verificheranno, per cui ci vuole molta ma molta prudenza. Una guida Ambientale Escursionistica ...