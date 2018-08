Raganello | chi sono le vittime | coppia napoletana lascia due figlie | Antonio fu

Calabria - Chiara a 9 anni salvata dalla strage del Raganello : era vicino a un cadavere : Tra i superstiti della strage degli escursionisti nelle Gole del Raganello a Cosenza, in Calabria , c'è una bimba di 9 anni , Chiara . È stata trovata in ipotermia e sotto choc accanto ad un cadavere . "Ce la farai piccola", ha scritto uno dei suoi soccorritori. Forse i suoi genitori sono tra le vittime della piena del torrente.Continua a leggere

Chiara - bimba ritrovata ferita accanto a cadavere nelle Gole del Raganello. Il soccorritore : "Ce la farai - piccola" : È stata trovata vicino a un cadavere, Chiara, la bambina di 8 anni salvata ieri dopo l'onda che ha investito un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello. A riferirlo è stato il dirigente medico dell'elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l'ha tratta in salvo: "Era semicosciente ma in evidente stato di choc. L'abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i ...