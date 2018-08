Raganello | 10 morti nella piena del torrente | trovati vivi gli ultimi 3 dispersi

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti. Trovati vivi i tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre...

Torrente Raganello in piena travolge escursionisti - 10 morti sul Pollino : Sono dieci le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell'ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma ...

Piena del Raganello : 10 morti - 11 feriti e almeno 3 dispersi : Roma, 21 ago., askanews, - E' di 10 morti, 6 donne e 4 uomini, il bilancio provvisorio della Piena nei canyon del torrente Raganello in Calabria. La Protezione civile della Regione Calabria aveva ...

Morti nel Raganello - un testimone : 'Disastro annunciato - qui è diventato un luna park' : Un disastro annunciato secondo i frequentatori della zona del torrente del Raganello, dove 10 persone hanno perso la vita a causa della piena di ieri. 'Quello che è accaduto nelle gole del Raganello è ...

Calabria - cosa è successo e come sono morti gli escursionisti sul torrente Raganello : cosa è successo nelle Gole del Raganello, nel versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino? Il 20 agosto il torrente, ingrossato dalla pioggia, ha travolto un gruppo di escursionisti: numerose le vittime e i dispersi.Continua a leggere

Morti nella piena del Raganello - salvata bimba di 9 anni : è grave - i genitori sono tra le vittime : C'era anche Chiara, una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello . La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una ...

Travolti dal torrente Raganello in piena. Undici morti e 5 dispersi nella tragedia : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti

Dieci morti per la piena del Raganello - almeno tre i dispersi : Roma, 21 ago., askanews, - E' di 10 morti, 6 donne e 4 uomini, il bilancio provvisorio della piena nei canyon del torrente Raganello in Calabria. La Protezione civile della Regione Calabria aveva ...

Piena del Raganello : 10 morti - 11 feriti e almeno 3 dispersi : Roma, 21 ago., askanews, - E' di 10 morti, 6 donne e 4 uomini, il bilancio provvisorio della Piena nei canyon del torrente Raganello in Calabria.La Protezione civile della Regione Calabria aveva ...

Il torrente Raganello in piena travolge gli escursionisti : 10 morti in Calabria - altri 3 dispersi : Sono 10 i morti accertati nelle Gole del Raganello. La protezione civile regionale, infatti, ha rivisto il numero delle vittime, che stamani era stato dato ad 11. A causare l'errore, secondo il...

Travolti dal torrente Raganello in piena Undici morti e 5 dispersi nella tragedia : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti. Civita - Un mostro d’acqua, improvviso e devastante che ha portato con sé morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto ieri pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza.--aggiornamento delle 7,27 - Sono salite a ...

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti - tre dispersi. Grave una bimba : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi. --«La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi - ha precisati il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - sono cinque e Molte segnalazioni sono ...

Il torrente Raganello in piena travolge gli escursionisti : 11 morti in Calabria - altri 3 dispersi : Sono salite a 11 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella tarda serata il recupero dei corpi di altri due escursionisti, mentre nella notte una delle persone rimaste...

Torrente Raganello travolge escursionisti : almeno 10 morti - 3 dispersi | : Sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi le ricerche delle persone che mancano all'appello dopo la piena che ha sorpreso dei gruppi di visitatori nelle Gole a Civita , nel Pollino in ...