Raffineria di Milazzo | Calderone | FI | | ' Chiedo al Governo Regionale e i Sindaci di

Milazzo - chiesto il rinvio a giudizio per 3 ex direttori della Raffineria Eni : “Fino al 2014 inquinamento - malattie e tumori” : Emissioni di gas, vapori e fumo. Oltre i limiti di legge. E abbastanza da provocare, sostiene la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, da “un disastro da cui derivava un concreto ed effettivo pericoloso per l’incolumità pubblica”. Tradotto: “un’eccezionale diffusione, nella popolazione (…) dei Comuni limitrofi allo stabilimento, di patologie dell’apparato respiratorio e tumorali, anche mortali”. ...