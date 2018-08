Radja Nainggolan in discoteca con Fabrizio Corona | come si è presentato al campo la

Radja Nainggolan beccato in discoteca con Fabrizio Corona la sera prima dell’esordio in campionato. I tifosi dell’Inter : “È arrivato un pacco da Roma?” : Ancora non è sceso in campo con la nuova maglia dell’Inter ma Radja Nainggolan fa già discutere. L’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra, costato 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo alla Roma, è stato beccato in discoteca assieme a Fabrizio Corona. Venerdì scorso infatti, il calciatore è stato l’ospite vip di una serata organizzata alla discoteca La Casa Loca di Dalmine, in provincia di Bergamo. ...

Riana Nainggolan a Fuorigioco : 'Radja è un duro con il cuore' : Lo sport ti salva dalla strada. Abbiamo cominciato insieme. A quattro anni eravamo nel Tubantia Borgerhout, mio nonno era il presidente. Poi lui a 12 anni è andato a giocare nel Germinal Beerschot, ...

Nainggolan - parla la sorella Rania : 'Radja non voleva lasciare la Roma. L'Inter può fare male alla Juve' : Intervistata da ' Fuorigioco ', settimanale della Gazzetta dello Sport , la sorella gemella di Radja Nainggolan , Rania , ha parlato della scelta del fratello di passare dalla Roma alL'Inter . IL RAPPORTO CON RADJA - 'Al 90% io giocherò con la Vis Fondi, calcio a 5.

Inter - incidente automobilistico per Radja Nainggolan : Il neo Interista Radja Nainggolan si è reso oggi protagonista di un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze. Uno degli acquisti più importanti di questa sessione di Calciomercato è stato sicuramente quello del centrocampista belga, preso dall'Inter, che ha versato nelle casse della Roma ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Niccolò Zaniolo, valutato 4,5 milioni di euro, e Davide Santon, valutato 9,5 milioni di euro. ...

Radja Nainggolan si schianta in autostrada con la sua ferrari da 268mila euro : Era in viaggio da Roma a Milano per unirsi al ritiro dell'Inter. Radja Nainggolan era sull'autostrada A1, quattro chilometri dopo l'uscita di Arezzo, quando uno pneumatico della sua ferrari GtC4 Lusso ...

Radja Nainggolan - schianto in autostrada con la Ferrari : i dettagli : Giorno d’addio per Radja Nainggolan. Come riportato da forzaroma.info e documentato dalla foto che segue, il nuovo centrocampista dell‘Inter è tornato nelle scorse ore a Trigoria per salutare definitivamente tutti i dipendenti del centro d’allenamento giallorosso. E’ stata anche l’occasione per ricevere un regalo dal suo ormai ex club. La Roma, infatti, ha donato al Ninja con 10 magliette della prossima stagione giallorossa con il “suo” 4 ...

Radja Nainggolan all'Inter - ecco le cifre ufficiali dell'affare : Il belga si è trasferito in nerazzurro dopo l'avventura nella capitale. A Milano ritroverà il suo ex allenatore Luciano Spalletti: ecco le cifre dell'affare.