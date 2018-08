Questo video del crollo del ponte Morandi è falso | come una simulazione al pc in Russia è

VIDEO – Di Maio implacabile a SKYTG24 - i poteri forti sono avvisati : “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” : Luigi Di Maio implacabile davanti i microfoni di SKYTG24, sulla questione delle concessioni di autostrade italiane, “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza, senza fare più gare. Ad un certo punto, quando sono scadute le concessioni, ...

Quanti asteroidi ci sono nel Sistema solare? Scoprilo in Questo video (e resterai a bocca aperta) : Questa bellissima animazione della Nasa ci rivela per la prima volta la mappa degli asteroidi che orbitano nel nostro Sistema solare. E in funzione del tempo: da quelli osservati e identificati nel 1999 fino al 2018. Quelli più lontani da noi sono indicati in arancione mentre sono blu quelli le cui orbite si avvicinano maggiormente al nostro Pianeta. sono davvero tantissimi, e vederli tutti insieme mette in effetti in soggezione. Ma niente ...

Questo video di un marito che picchia a morte sua moglie accende il dibattito sulla violenza domestica : Un video che riprende un uomo brasiliano mentre picchia la moglie e poi ne trascina il corpo esanime all'interno del loro appartamento ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica nel paese sudamericano.Stando a quanto riporta il New York Times, il video, catturato dalle telecamere di sicurezza, mostra Luís Felipe Manvailer che picchia e prende a calci sua moglie Tatiane Spitzner tra le mura domestiche. La ripresa dura 3 minuti, ...

Beyoncé : Questo video in cui scherza sulle 'labbra a pesce' è divertentissimo : Ma a un certo punto Mally chiede: " Chi è la più bella del mondo ?" e Bey realizza che in realtà è un video, ed esclama candidamente: " Aspetta, è un video? Scusa! Ero qui a fare le labbra a pesce ". ...

Anziano non riesce a pagarsi colazione. Sconosciuto decide in Questo modo. Video. E altre due storie curiose : Il video, pubblicato su Facebook, sta facendo il giro del web raccogliendo migliaia e migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti in tutto il mondo..

Atene senza pace - devastante alluvione dopo gli incendi : Marousi inondata - “e Questo è solo l’inizio” [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

UMIDIGI One Pro e One si mostrano in Questo video ufficiale : UMIDIGI è un’azienda specializzata in smartphone low-cost che ha da poco annunciato due smartphone per la fascia media: stiamo parlando di UMIDIGI One Pro e UMIDIGI One, due dispositivi dedicati a chi vuole uno smartphone dalle caratteristiche tecniche elevate senza però dover spendere una fortuna. Si fanno notare col proprio design che cattura l’occhio: UMIDIGI One Pro e UMIDIGI One traggono l’ispirazione per la propria back ...

LA FRANCIA HA VINTO I MONDIALI 2018/ Video - “siamo campioni” : in Questo successo c'è un po' d'Italia : La FRANCIA ha VINTO i MONDIALI: Video, “siamo campioni”. Esultanza sfrenata di Macron, festa a Parigi dove risuona ad ogni angolo di strada l'inno nazionale, la Marsigliese(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:53:00 GMT)

L'aurora boreale danza in time lapse in Questo video dallo Spazio : Quasi mille scatti ravvicinati per un bellissimo video girato dagli astronauti in missione lungo l'orbita terrestre

L’aurora boreale danza in time lapse in Questo video dallo Spazio : Se già dalla Terra è straordinaria, figuriamoci dallo Spazio. Ecco L’aurora boreale osservata dalla Cupola della Stazione spaziale internazionale in un bellissimo time lapse realizzato dall’astronauta tedesco Alexander Gerst. Realizzato dopo soli dieci giorni dall’inizio di Horizons, la sua seconda missione in orbita, il video include quasi mille fotografie ad alta risoluzione ciascuna a una distanza di cinque secondi dalla successiva. In attesa ...

BENJI E FEDE/ Video - “Su Questo palco ci hanno eliminati alla prima serata” (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera BENJI e FEDE si esibiranno su Canale 5 per il Wind Summer Festival. Il duo, nato su YouTube suonerà la nuova hit estiva, "Moscow Mule".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:35:00 GMT)

“Non giocate a Questo videogame - ha ucciso mio figlio”. Padre contro Doki Doki Literature Club : Si chiama Doki Doki Literature Club ed è un gioco horror psicologico molto popolare, scaricabile gratis online. Ben Walmsley, 15 anni, viveva a Bury, vicino Manchester, ed è stato trovato morto lo scorso febbraio. Suo Padre è certo che il videogame abbia contribuito alla scomparsa del suo amato figlio.Continua a leggere