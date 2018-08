Qual è lo stato di salute del Viadotto della Magliana?

Ascolti TV | Sabato 18 agosto 2018. Qualcosa di Buono 13.4%. I Funerali di Stato al 24.3% su Rai1 - 7.9% su Canale 5 : I Funerali di Stato Nella giornata di ieri di lutto nazionale, caratterizzata dall’assenza di spot sulle reti Rai e Mediaset, in prima serata su Rai1 il film Qualcosa di Buono ha conquiStato 2.027.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Inga Lindstorm – La casa sul lago ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Inganno in Paradiso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. ...

Genova - funerali di Stato tra applausi - <br>abbracci e Qualche fischio : Ai funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, che si sono svolti oggi, sabato 18 agosto 2018, a quattro giorni dalla tragedia, l'applauso più lungo e più sentito, come è giusto che sia, è Stato riservato ai soccorritori, ai Vigili del Fuoco e ai volontari della Protezione Civile, che hanno scavato giorno e notte per quattro giorni per salvare vite e per recuperare corpi. Anche il governo Conte è Stato applaudito dai ...

SQualo elefante avvistato davanti alle coste della Gallura : L'avvistamento ieri davanti alle coste. Visto da vicino fa impressione. Quasi dieci metri di lunghezza, l'imponenza della pinna e l'aspetto che dá subito quella scossa di paura. L'hanno vista in molti,...

Incendi USA - la Qualità dell’aria raggiunge livelli pericolosi a Nord-ovest : distribuite maschere nello stato di Washington [GALLERY] : 1/10 ...

Barbara D'Urso infuriata con il contestatore : "Ma Quale photoshop - le mie gambe sono veramente così" VIDEO : Barbara D'Urso non ci sta e risponde pan per focaccia ai suoi fan che mettono in dubbio la sua bellezza "naturale". Luogo virtuale della nuova polemica che vede protagonista la signora...

Avvistato sQualo di grandissime dimensioni al cinema. : "Shark- Il primo squalo" è da oggi al Cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario degli spettacoli: 18.30-20.30 3D 22.30 2D Ultima modifica: 9 agosto 2018

Luis Fonsi : non indovinerai mai di Quale pop star è stato opening act 16 anni fa : Indizio: è in tour proprio ora The post Luis Fonsi: non indovinerai mai di quale pop star è stato opening act 16 anni fa appeared first on News Mtv Italia.

Beyoncé ha rivelato Quale è stato il suo concerto del cuore della leg europea dell’OTRII : Sarà l'Italia? The post Beyoncé ha rivelato quale è stato il suo concerto del cuore della leg europea dell’OTRII appeared first on News Mtv Italia.

La Francia regola per legge i molestatori da strada - Qualunque cosa voglia dire : Roma. Il ministero francese per la Parità tra donne e uomini sta reclutando diecimila agenti di polizia che si occuperanno di sorvegliare e punire (con multe fino a 750 euro) chi molesta una donna per strada. Lo ha detto il ministro competente, Marlène Schiappa, che qualche giorno fa ha ottenuto l’a

Daisy Osakue aggredita a Moncalieri : chiamata dal premier Conte/ "E’ inQualificabile ma non è stato razzismo" : Daisy Osakue, atleta italiana aggredita a Moncalieri: lesione alla cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Ultime notizie, Mentana si indigna: “Merde!”(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:42:00 GMT)

Toninelli e le aziendone di StatoForza gentile dell’uomo Qualunque : Danilo Toninelli ha l'aspetto dell'uomo gentile, educato, quasi stralunato attraversa i corridoi austeri dei palazzi Romani, con l'immancabile stupore nello sguardo, figlio della provincia lombarda schietta e concreta, che non si lascia troppo affascinare dal misterioso canto del potere Segui su affaritaliani.it

Il nuotatore Ryan Lochte è stato sQualificato per 14 mesi per una trasfusione vietata : Ryan Lochte esagera con le vitamine e viene squalificato per 14 mesi. Il nuotatore olimpionico statunitense, sei volte medaglia d'oro, si era sottoposto lo scorso maggio ad una trasfusione giudicata illegale. Pur non avendo assunto sostanze proibite, Lochte, 33 anni, ha avuto accesso ad un tipo di procedimento consentito solo a fini terapeutici e nel corso di una ospedalizzazione. In sostanza, il gigante americano si è sottoposto a una ...

Xiaomi rilascia la MIUI 10 Global Beta 8.7.19 - Mi Max 3 Pro avvistato sul sito Qualcomm : Xiaomi ha rilasciato una nuova MIUI 10 Global Beta per diversi suoi smartphone, precisamente la versione 8.7.19 per 20 modelli. Nel frattempo sul sito Qualcomm è spuntato un riferimento a Xiaomi Mi Max 3 Pro. L'articolo Xiaomi rilascia la MIUI 10 Global Beta 8.7.19, Mi Max 3 Pro avvistato sul sito Qualcomm proviene da TuttoAndroid.