“Purtroppo ci ha lasciati” Bruno Barbieri in lutto Aveva solo 36 anni

(Di martedì 21 agosto 2018) “Era una persona davvero a posto, con la testa sulle spalle, che purtroppo ci ha lasciato a 36, e questa è una roba che non va bene. Siamo tutti choccati e addolorati, nonal Fourghetti ma anche nei tanti altri posti in cui ha lavorato a Bologna, come l’osteria Numero Sette”. Parole di, il noto chef che così ricorda il collaboratore con il qualelavorato in passato anche in un locale a Verona e che è morto in un tragico incidente in motocicletta. Si chiamava Marco Andreani,36e secondoera un ragazzo molto prudente alla guida: “Amava la moto,preso la Ducati perché si sentiva molto bolognese, ma non era uno che corre. Dobbiamo ricordarci che siamo tutti appesi a un filo – conclude lo chef – e bisogna stare attenti soprattutto per la strada”. Fino a pochi mesi fa Andreanilavorato come sommelier da ...