Ponte | Toti | «Chi ha sbagliato pagherà»

Giovanni Toti sul crollo del Ponte Morandi a Genova : "Chi ha sbagliato pagherà. La nazionalizzazione delle autostrade è una nostalgia da Prima Repubblica" : "La magistratura sta indagando, credo che farà un buon lavoro e che avremo i colpevoli. Chi ha sbagliato pagherà, qualcuno ha sbagliato di sicuro". Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 interviene sull'individuazione dei colpevoli del crollo di ponte Morandi."La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto - ha detto Toti. "Tutti coloro ...

Genova - Toti sarà il commissario per l'emergenza Ponte Morandi : Giovanni Toti è stato nominato commissario delegato all'emergenza per il crollo del ponte Morandi. A darne notizia è stato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. "Quella di oggi è un"ordinanza importante per avviare concretamente gli interventi emergenziali previsti e sottoposti ai due consigli del ministri del 15 e del 18 agosto", ha affermato Borrelli. Dopo la tragedia dunque si pensa a far ripartire una città ...

Crollo Ponte : Toti nominato Commissario straordinario : L'ordinanza di protezione civile siglata oggi con Regione Liguria, Comune di Genova e capo Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli nomina come Commissario delegato all'emergenza il governatore Giovanni ...

GENOVA - MORANDI : ALLARME CORROSIONE NEL 1979/ Ultime notizie - crollo Ponte : Toti "case entro 8 settimane" : crollo ponte GENOVA: MORANDI nel '79, "ALLARME CORROSIONE'. Ultime notizie, Toti 'case a tutti entro 8 settimane'. Fondi e promesse del Governo.

GENOVA - MORANDI : ALLARME CORROSIONE NEL 1979/ Ultime notizie - crollo Ponte : Toti “case entro 8 settimane” : GENOVA, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie crollo ponte MORANDI, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Toti : “In 4-5 settimane l’emergenza abitativa di tutte le famiglie sfollate sarà risolta” : “Domani consegneremo, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, i primi 15 appartamenti agli sfollati del Crollo del ponte Morandi. Si tratta di alloggi di proprietà della Regione e del Comune. Con lo stanziamento fatto ieri dal governo con il Cdm straordinario ne verrano ristrutturati altri 150 subito: i lavori inizieranno già in settimana e le case saranno nella disponibilità dei cittadini entro la fine di settembre”, spiega ...

Crollo Ponte Genova - Toti : “Dal Governo 28.5 milioni per l’emergenza” : Il Cdm straordinario convocato in Prefettura a Genova ha deliberato di stanziare 28,5 mln per far fronte alle emergenze causate dal Crollo del Ponte Morandi. Importo che si aggiunge ai 5 mln già stanziati subito dopo la tragedia. “Il Governo ha sostanzialmente riconosciuto i conteggi che abbiamo fatto con la Protezione Civile che ammontano a circa 28,5 mln di euro che si aggiungono ai 5 mln già stanziati precedentemente che ci ...

Crollo Ponte Genova : dal Cdm decisi i contributi. Toti : altri 28 - 5 mln per Genova : "decisi i contributi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri in corso in Prefettura a Genova per il Crollo di ponte Morandi a chi gli chiedeva cosa ...

Crollo Ponte : Toti - 30 milioni per la gestione di emergenza : La richiesta avanzata oggi da Regione Liguria al cdm in corso in Prefettura a Genova ammonta a circa 30 milioni. Lo spiega il governatore ligure, Giovanni Toti, nel punto stampa insieme al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "Non stiamo ancora parlando di una fase di ricostruzione, ma di una fase di gestione dell'emergenza - ha spiegato Toti - Sono soldi che, con il sindaco Bucci, avevamo gia' pronti da anticipare ...

[Il retroscena] Toti commissario del Ponte Morandi. Ecco il patto per la ricostruzione tra Cinque Stelle - Lega e Forza Italia : "Sono pronto a prendermi questo onere". Giovanni Toti è ad un passo dall'essere nominato commissario straordinario per la ricostruzione dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. Il governatore della ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - Toti e Rixi : entro il 2019 un nuovo viadotto : Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi hanno fissato un obiettivo ambizioso: entro il 2019 i genovesi avranno un nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera al posto del ponte autostradale Morandi crollato il 14 agosto. “Chi paghera’ il nuovo ponte sara’ Societa’ Autostrade, chi lo costruira’ lo valuteremo. Il ponte va ricostruito il prima ...

Crollo Ponte - Toti e Rixi : 'Un nuovo viadotto entro il 2019' : entro il 2019 Genova avrà un nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera, che sostituirà il ponte Morandi. L'obiettivo è stato indicato dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dal ...

Crollo Ponte Genova - Toti : 300 alloggi per gli sfollati entro fine ottobre : “Contiamo entro la fine di ottobre di avere gli alloggi per tutti coloro che hanno perso la casa. Trecento alloggi messi a disposizione da Comune e Regione saranno ristrutturati. Abbiamo individuato immobili nell’area delle case evacuate per fare in modo che chi ha figli a scuola resti nello stesso quartiere e tutti possano continuare ad avere le proprie piccole comodità per quanto possibile. Chi decide per una sistemazione autonoma ...

Ponte Morandi - Toti : “Poco probabile trovare superstiti. Gli sfollati? Le case saranno abbattute” : Per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con il passare delle ore “è poco probabile trovare superstiti” sotto le macerie di Ponte Morandi. “Alcuni feriti sono ancora gravi, uno preoccupa in maniera particolare” ha aggiunto Toti. Il governatore ha sottolineato il “grande lavoro” che sta svolgendo tutto il sistema dei soccorsi. “Siamo orgogliosi di come stanno lavorando tutte le componenti, ...