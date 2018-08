Ponte Morandi | Paita Pd vs Beghin M5s | “Cantieri aperti da decenni” “E allora

Crollo Ponte Morandi a Genova - procura : al momento nessun indagato e nessuna ipotesi esclusa : “C’è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti sulle possibili cause che sono in corso, che sono complessi e analitici, non ci può essere alcun indagato“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, al termine della riunione in procura con i consulenti tecnici e i pm titolari dell’inchiesta sul Crollo di ...

Addio a Mirko - vittima di Ponte Morandi : A una settimana dal crollo del viadotto, proseguono i lavori di rimozione delle macerie dal greto del torrente Polcevera

Genova - crollo del Ponte Morandi<br>l'indagine penale e le cause strutturali : ...

GENOVA - Ponte Morandi : TOTI “CHI HA SBAGLIATO PAGHERÀ”/ Ultime notizie - celebrati i funerali di Mirko Vicini : Cause crollo PONTE MORANDI a GENOVA: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:58:00 GMT)

Ponte Morandi Catanzaro : nessun rischio - interventi programmati e in corso - VIDEO - : Il Ponte Morandi a Catanzaro non fa paura e non desta preoccupazioni. E' quanto emerso dall'incontro avvenuto questa mattina a Palazzo De Nobili tra il sindaco Sergio Abramo, alcuni componenti della ...

Crollo Ponte Morandi a Genova : è tornata la caccia alle streghe? : di Kirieleison – Chi ha letto il libro “In nome della rosa” oppure ha visto l’omonimo film, con Sean Connery, ricorderà sicuramente la trama del romanzo di Arrigo Levi, un vero thriller degno di Agatha Christie, tra inspiegabili delitti commessi in un monastero benedettino nel XIV secolo, ai margini di un incontro in cui si sarebbe dovuto discutere di affare di dottrina ecclesiastica. Non è tanto la trama del film che intendo ricordare, ma la ...

Ponte Morandi : Salvini - case a genovesi - dalle parole ai fatti : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Ieri a Genova sono state consegnate le prime case agli sfollati del crollo del Ponte, entro l’autunno tutte le persone rimaste senza abitazione avranno una casa. dalle parole ai fatti: fratelli genovesi, non vi lasceremo soli!" Lo scrive su Twitter il ministro dell'Inter

Il gesto di solidarietà di Ermal Meta per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova : Il gesto di solidarietà di Ermal Meta è rivolto a tutte le vittime di Ponte Morandi, tragicamente crollato nella mattinata del 14 agosto. Stando alle ultime notizie, sembra che il ricavato del concerto di Alassio sia da devolvere alle vittime del crollo, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal dramma e ancora profondamente scossa per quanto accaduto solo pochi giorni fa. L'artista di Fier si era già espresso in merito alla ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - in corso CdA Autostrade per l'Italia : Teleborsa, - Ha preso il via il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia. Sul tavolo il tragico evento del Crollo di una sezione del Ponte Morandi di Genova. Domani 22 agosto si riunirà,...

Ponte Morandi : Renzi - aspettiamo da M5S il via a commissione inchiesta : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Caro Movimento 5 Stelle, siete pronti alla commissione di inchiesta? Bene! Siete voi al potere, avete i numeri: diteci quando si parte. E vedremo chi inquina i social. aspettiamo la convocazione. O finirà come il reddito di cittadinanza? O come la Gronda?" Lo scrive su T

Genova - crollo del Ponte Morandi : i reati contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

Ponte Morandi - Giorgetti : pronti a sforare il tetto deficit del 3% : Il devastante crollo del Ponte Morandi di Genova potrebbe portare il Governo a sforare il tetto del 3 per cento nel rapporto deficit/Pil nella prossima legge di bilancio. Tutto per apportare rilanci e investimenti nella manutenzione delle infrastrutture, divenuti a questo punto urgenti a seguito dal tragico crollo di Genova. Una sorta di piano Marshall per mettere mano alle infrastrutture del paese. Mentre l’inchiesta prosegue, l’intervento dei ...

Questo video del crollo del Ponte Morandi è falso : come una simulazione al pc in Russia è diventata una bufala in Italia : Se ci siete "cascati" anche voi ve lo diciamo subito: Questo non è il video del momento in cui crolla il ponte Morandi. Eppure migliaia di utenti in rete hanno preso per reale questa clip di pochi secondi. L'hanno rilanciata, commentata, fatta diventare virale, con il rischio che queste immagini, verosimili sì ma non vere, possano sostituire quelle ufficiali, nei drammatici istanti in cui l'ammasso di cemento collassa e travolge ...

Ponte Morandi - il padre di una vittima : “Mio figlio non è morto - è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” : “Mio figlio non è morto, è stato ucciso”. Sono le parole di Roberto Battiloro, papà di Giovanni, una delle vittime del crollo del Ponte Morandi, ospite del programma In Onda su La7. L'articolo Ponte Morandi, il padre di una vittima: “Mio figlio non è morto, è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.