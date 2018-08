PONTE MORANDI CROLLATO Le colpe di No Tav e No Gronda | e dei politici

Brencich - il critico del PONTE MORANDI - dice che "nessuno aveva mai previsto il crollo" : Roma. Sentirselo dire da chi le debolezze del viadotto Polcevera le ha denunciate in tempi non sospetti, fa un certo effetto. “No, non c’è stato alcun allarme inascoltato”. Antonio Brencich è professore associato al dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Genova. In città era conosciuto

PONTE MORANDI - l'indiscrezione sulle concessioni ad Autostrade : così il governo eviterà le multe : Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova che ha ucciso 43 persone, il governo vuol passare dalle parole ai fatti sulle concessioni ad Autostrade per l'Italia. La strada migliore e meno indolore per ...

PONTE MORANDI - i dirigenti della holding del gruppo Benetton : “Meno vittime sulle autostrade da quando ci siamo noi” : Una nota per difendersi, per ribattere agli attacchi e alle critiche di questi giorni. Perché, sostengono, grazie all’impegno per rafforzare i livelli di sicurezza i morti sono diminuiti. I dirigenti di Atlantia, controllante di autostrade, rivendicano il lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, sotto il quale sono rimaste intrappolate 43 persone. “Prima della privatizzazione – scrivono in una nota – (i livelli di ...

PONTE MORANDI - ministero Infrastrutture al Fatto.it : “Valutiamo sostituzione del presidente della Commissione ispettiva” : “Noi non siamo lì per interferire con il lavoro della procura o per sbianchettare qualche documento”. Roberto Ferrazza prova a smarcarsi, ma ora il presidente della Commissione ispettiva del ministero dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi, collassato il 14 agosto facendo 43 vittime, rischia la rimozione. Non solo lui: anche la posizione del professore Antonio Brencich, tra i più critici nei confronti dell’opera progettata ...

PONTE MORANDI - il Pungolo : si nomini commissione terza : E se i tiranti del nostro Ponte fossero davvero usurati? E se nessuno avesse letto la relazione dell'Ing. Morandi secondo cui i suoi ponti devono essere costantemente monitorati anche con riguardo all'...

PONTE MORANDI - quando Pdl e Lega approvarono il “salva Benetton”. Applausi alla Camera - Di Pietro furibondo : Il 29 maggio del 2008, il Parlamento approvò il decreto legge n.59 dell’8 aprile 2008, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”. Il dl, approvato inizialmente dal governo Prodi, venne modificato con una serie di emendamenti dalla nuova maggioranza nata dalle elezioni del 13-14 aprile dello stesso anno. Tra gli ...

PONTE MORANDI - il Pungolo : si nomini commissione terza : E se i tiranti del nostro Ponte fossero davvero usurati? E se nessuno avesse letto la relazione dell'Ing. Morandi secondo cui i suoi ponti devono essere costantemente monitorati anche con riguardo all'...

Genova - Toti sarà il commissario per l'emergenza PONTE Morandi : Giovanni Toti è stato nominato commissario delegato all'emergenza per il crollo del ponte Morandi. A darne notizia è stato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. "Quella di oggi è un"ordinanza importante per avviare concretamente gli interventi emergenziali previsti e sottoposti ai due consigli del ministri del 15 e del 18 agosto", ha affermato Borrelli. Dopo la tragedia dunque si pensa a far ripartire una città ...

Il video (vero) del crollo del PONTE MORANDI di Genova : Dopo molti video Fake, la Guardia di Finanza pubblica un video ufficiale del crollo La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sotto il viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada ai due lati della campata e quello del pilone. crollo del #PonteMorandi di #Genova ...

Genova - prime case agli sfollati del PONTE Morandi/ Ultime notizie video : Bucci "contributo 900' per affitto" : ponte Genova, consegnate prime case a sfollati. Ultime notizie e video del crollo Morandi: polemiche su pedaggi, ponte scricchiola nei monconi.

PONTE MORANDI - le proposte degli ingegneri al premier Conte : Il Consiglio Nazionale ingegneri ha inviato al presidente del Consiglio una lettera che contiene diverse proposte concrete per il futuro

PONTE MORANDI scricchiola - ampliata zona rossa/ Genova - paura per moncone est : verso abbattimento struttura : Cause crollo Ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:29:00 GMT)

PONTE MORANDI : l’Imam - il Cardinale e quelle parole che hanno commosso una città intera : Sabato 18 agosto 2018 seguivo alla tv i funerali delle 19 vittime del Ponte maledetto sul torrente Polcevera di Genova, crollato la vigilia di Ferragosto alle ore 11,36. Non ho potuto partecipare perché a casa con la febbre da giorni. In questi giorni a Genova non abbiamo voglia di parole e anche il silenzio resta pesante. Stiamo male comunque stiamo, ovunque siamo, senza forze, sospesi nel vuoto come quei due tronconi che dovrebbero restare lì, ...

PONTE MORANDI - l’ex ministro Delrio : “Il vertice di febbraio sui tiranti corrosi? Mai avuto segnalazioni. Era un fatto tecnico” : Prima uscita pubblica per l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, dopo la tragedia di Genova. Interrogato sul vertice (a febbraio 2018) tra il ministero dei Trasporti e Autostrade per l’Italia, rivelato dall’Espresso sullo stato di corrosione del Ponte Morandi dice: “Mai ricevuto segnalazioni. Sono lavori tecnici”. L'articolo Ponte Morandi, l’ex ministro Delrio: “Il vertice di febbraio sui ...