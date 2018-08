Ponte della Scafa | aggiornamenti sulla chiusura

Ponte della Scafa - primo giorno di chiusura : caos traffico e insulti ai vigili : Mattinata caratterizzata da disagi e preteste a causa della improvvisa chiusura del Ponte della Scafa che collega Ostia a Fiumicino. Soprattutto perché l'attraversamento viene utilizzato dai residenti ...

Genova - crollo del Ponte Morandi : i reati contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

Roma - dossier contrastanti e documenti fasulli : le condizioni del Ponte della Magliana diventano un caso : dossier contrastanti, interessi in ballo e perfino un documento falso che sta facendo il giro delle redazioni. La vicenda del Ponte della Magliana a Roma sta diventando una specie di giallo, tanto che ora anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, vuole vederci chiaro e ha chiesto alla Giunta capitolina un report completo. Relazione che, a quanto trapela dal Campidoglio, dovrebbe essere abbastanza rassicurante, nonostante gli allarmi ...

Fiumicino-Ostia - chiuso il Ponte della Scafa : i pendolari protestano - : La chiusura temporanea decisa senza preavviso per effettuare accertamenti strutturali per "criticità diffuse". Il ponte è un collegamento importante per cittadini e pendolari diretti verso il litorale ...

Ponte Morandi - siamo tutti costruttori ma ci manca la cultura della manutenzione : di Felice Lucia Dalla caduta del Ponte tutti in Italia ci siamo trasformati in esperti di costruzione. Noi che siamo un popolo di proprietari di case ci siamo sempre cimentati con le costruzioni, così come da piccoli ci insegnano a giocare con i lego. Ma poco o nulla si fa nella manutenzione. E non parlo solo di viadotti e strade, pensate alle reti colabrodo, oppure ai palazzi fatiscenti. Di solito un grande popolo si vede da come esce dalla ...

Campidoglio : Ponte della Magliana - attività sorveglianza e manutenzione : Roma – In merito a quanto riferito da alcuni organi di informazione, si precisa che il Ponte della Magliana, così come gli altri ponti della Capitale, è sottoposto a periodica attività di sorveglianza prevista dagli appalti dedicati. Così il Campidoglio in una nota. Nei prossimi giorni si terrà in Campidoglio una riunione, indetta dalla Sindaca Virginia Raggi, per aggiornamenti e approfondimenti sul tema della sicurezza dei ponti ...

Chiuso il Ponte della Scafa a Fiumicino : La chiusura temporanea da ieri alle 19, per verifiche strutturali dopo le "criticità emerse", del ponte della Scafa che collega Ostia con Fiumicino, di fatto tagliate in due, ha riportato alla mente una situazione analoga del 1974.All'inizio di quell'estate, infatti, il ponte della Scafa venne Chiuso al traffico a causa di problemi strutturali e sostituito da un ponte di barche costruito dal Genio dell'Esercito. Una soluzione che ...

Fiumicino - chiuso Ponte della Scafa. Possibili tempi più lunghi per recarsi in auto all'aeroporto : Teleborsa, - tempi più lunghi per quanti da Roma devono raggiungere l'aeroporto di Fiumicino . Ciò in seguito all'improvvisa temporanea chiusura del Ponte della Scaf a comunicata dalla società Astral ...

Ponte Morandi - i dirigenti della holding del gruppo Benetton : “Meno vittime sulle autostrade da quando ci siamo noi” : Una nota per difendersi, per ribattere agli attacchi e alle critiche di questi giorni. Perché, sostengono, grazie all’impegno per rafforzare i livelli di sicurezza i morti sono diminuiti. I dirigenti di Atlantia, controllante di autostrade, rivendicano il lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, sotto il quale sono rimaste intrappolate 43 persone. “Prima della privatizzazione – scrivono in una nota – (i livelli di ...

