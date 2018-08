POLLINO TRAGEDIA RAGANELLO | COSTA “BASTA MORTI PER SCIATTERIA” Prefetto di Cosenza

POLLINO - tragedia nelle Gole del Raganello : domani Borrelli in Calabria : domani il capo della protezione civile Angelo Borrelli sarà in Calabria, a Civita, per un sopralluogo in quelle Gole del Parco nazionale del Pollino inondate dalla piena del Raganello che ha travolto 44 escursionisti, e 10 sono morti. Incontrerà i soccorritori e le istituzioni per fare il punto della situazione a anche per riflettere. Perché come Borrelli da Ischia, in occasione dell’anniversario del terremoto che ha colpito ...

La tragedia del POLLINO poteva essere evitata : era stato lanciato l'allerta meteo : È di dieci morti il bilancio conclusivo della piena del torrente Raganello, nel Parco del Pollino a Civita, in provincia di Cosenza. I tre dispersi sono stati localizzati in mattinata grazie al gps dei loro telefonini: erano sul versante lucano del Pollino, dove si erano accampati rinunciando, a causa del maltempo, alla prevista gita alle Gole del Raganello. I feriti sono 5, in gravi condizioni. Tra loro una bambina di 9 anni che ha ...

POLLINO - dopo la tragedia Raganello nessuno regola l’accesso alle gole. Il sindaco : “Delibera urgente? Al momento no” : alle 16.30 di martedì 21 agosto, il giorno dopo la tragedia del Raganello, un nuovo temporale è in arrivo. Il torrente si gonfierà ancora. Nonostante la presenza sul posto di autorità a tutti i livelli (Regione, Parco, Comune) nessuno ha pensato di fare una delibera urgente che impedisca che quello che è accaduto lunedì 20 agosto possa succedere di nuovo. Oggi se dei bambini volessero scendere nelle gole potrebbero legalmente farlo? La domanda ...

Borrelli : POLLINO TRAGEDIA prevedibile : 16.24 "C'era l'allerta gialla e ricordo a tutti che con l'allerta gialla ci possono essere dei morti". Così il capo della Protezione Civile, Borrelli, sulla tragedia avvenuta in Calabria. Quanto avvenuto -ha detto ancora Borrelli "era in qualche modo prevedibile".

Dal crollo di Genova alla tragedia del POLLINO : il napoletano piange le sue vittime di un'estate crudele : La provincia di Napoli continua a piangere lutti in questa estate calda e crudele. Dopo la tragedia di Genova - costata la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - è la natura a causare perdite al territorio. L'azzurro del cielo, simboleggiando contraddizione tra l'armonia universale e il dolore delle vite spezzate, si fa nero e porta via altre tre persone originarie della ...

POLLINO : Mattarella - tristezza per nuova tragedia - grazie a soccorritori : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Tutto il nostro Paese prova grande tristezza per questa nuova tragedia che ha provocato tanti morti e feriti nel Parco del Pollino. Esprimo la più grande solidarietà ai familiari delle vittime e ai feriti e ringrazio gli uomini del soccorso che hanno operato e stanno tut

Tragedia nel parco del POLLINO. Torrente in piena travolge e uccide 10 persone : Undici i feriti. Sono stati rintracciati i tre dispersi. Si trovavano in un'altra zona del Pollino. A provocare la Tragedia, la piena del Torrente Raganello, ingrossato dalle forti piogge. Aperte due ...

Tragedia sul POLLINO - Legambiente : “C’è un regolamento che non è stato applicato” : “Quello che emerge è che qualcuno, vista l’allerta meteo diramata il giorno prima, ha fatto una valutazione puntuale del rischio e si è astenuto dal correre un pericolo salvandosi grazie alla presenza di guide esperte, altrimenti sarebbe stata una strage; mentre altri non lo hanno fatto e ora bisogna capire chi sono queste guide e se erano adeguatamente preparate. Poi c’è la questione di regolamentare l’accesso a certi ...

Sono 10 i morti nella tragedia del POLLINO. Trovati vivi tre dispersi : Una gita tra le suggestive gole del Raganello, tra canyon e natura incontaminata. Una giornata incantevole sul Pollino, zona montana in provincia di Cosenza, al confine con la Basilicata, trasformata però in tragedia. In pochi istanti decine di persone Sono state travolte dalla piena del torrente mentre si trovavano proprio tra le gole, non lontano dal centro abitato di Civita, nei pressi del "ponte del Diavolo". Sono ...

Da Torre del Greco a Qualiano - tre morti napoletani nella tragedia del POLLINO : Come già accaduto per la sciagura del crollo del Ponte Morandi a Genova - costato la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - anche...

L'estate nera di Torre del Greco : mamma dispersa nella tragedia del POLLINO - in ospedale il marito e i due figli : Torre DEL Greco - Dopo la sciagura del crollo del Ponte Morandi a Genova - costato la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco - ancora dolore per la città corallina: nel dramma della piena...

Tragedia nel parco del POLLINO. Torrente in piena travolge e uccide 10 persone. Almeno 3 dispersi : Sono andate avanti tutta la notte e continueranno oggi le ricerche del gruppo di escursionisti in gita nel parco del Pollino, in Calabria. All'altezza di Civita Castrovillari il Torrente Raganello, ...

La tragedia sul POLLINO : per lo straripamento del torrente saliti a 11 gli escursionisti morti. Si cercano i 5 dispersi : Dramma nel Parco Pollino . Sono salite a 11 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è morta nell'ospedale di Cosenza, ...