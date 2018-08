Pollino | tragedia nelle Gole del Raganello | domani Borrelli in Calabria

meteoweb.eu

: Continuo a seguire con apprensione e tristezza gli sviluppi della tragedia del #Pollino. Si tratta purtroppo di 10… - GiuseppeConteIT : Continuo a seguire con apprensione e tristezza gli sviluppi della tragedia del #Pollino. Si tratta purtroppo di 10… - BarbaraLezzi : Il mio pensiero, mentre seguo gli sviluppi della tragedia sul Pollino, va alle vittime ed ai loro familiari. Un ri… - TgLa7 : E' di otto vittime il nuovo bilancio della tragedia degli escursionisti travolti dall'ingrossamento del torrente… -

(Di martedì 21 agosto 2018)il capo della protezione civile Angelosarà in, a Civita, per un sopralluogo in quelledel Parco nazionale delinondate dalla piena delche ha travolto 44 escursionisti, e 10 sono morti. Incontrerà i soccorritori e le istituzioni per fare il punto della situazione a anche per riflettere. Perché comeda Ischia, in occasione dell’anniversario del terremoto che ha colpito l’isola, ha ricordato su quel territorio, su quella zona della, era “prevista un’allerta gialla”. Un’allerta che prevede da tabella, come evidenziato dai bollettini di vigilanza del Dipartimento, anche un rapido ingrossamento dei corsi d’acqua e la “possibile perdita di vite umane per cause incidentali”. Un’allerta rivolta al territorio che deve prendere accorgimenti necessari per evitare ...