Pollino | il comune di Civita preparò il regolamento per accesso dei turisti alle Gole Ma

(Di martedì 21 agosto 2018) Il documento si intitola “di fruizione delladel Raganello –Sicure“. La versione pubblicata sul sito delnon è datata, firmata né protocollata. In rete, però, se ne parla da marzo, mese in cui i primi dubbi cominciano a circolare tra gli addetti ai lavori. Ildilo ha messo a punto per regolamentare l’afflusso dinelledel Raganello, in Calabria, dove lunedì un torrente di piena ha travolto due gruppi di escursionisti uccidendo 10 persone. Ma il testo non è mai entrato in vigore. E, nonostante l’rta gialla della Protezione civile nessuno ha pensato di emanare una delibera che vietasse l’all’area. Il testo è colmo di prescrizioni. Quindici articoli per un decalogo che consente l’all’area “solo dal 10 giugno al 30 settembre”, ...