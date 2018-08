Parco del Pollino - Costa “Basta morti per sciatteria”/ Ultime notizie : 2 vittime romane - il cordoglio di Raggi : Parco del Pollino : 10 morti , vivi i 3 dispersi. Ultime notizie , torrente Killer nel Raganello: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta nelle scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:14:00 GMT)

Pollino - 10 vittime. In salvo i 3 escursionisti dispersi : E' salito a 10 il bilancio delle vittime della tragedia del Pollino , dove ieri alcuni escursionisti sono stati travolti dalla piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza Segui su affaritaliani.it

Chi sono le vittime della piena del torrente Raganello nel Pollino - : Gli escursionisti travolti dall'esondazione provenivano da cinque regioni diverse: Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia. Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha disposto per il ...

Dal crollo di Genova alla tragedia del Pollino : il napoletano piange le sue vittime di un'estate crudele : La provincia di Napoli continua a piange re lutti in questa estate calda e crudele . Dopo la tragedia di Genova - costata la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - è la natura a causare perdite al territorio. L'azzurro del cielo, simboleggiando contraddizione tra l'armonia universale e il dolore delle vite spezzate, si fa nero e porta via altre tre persone originarie della ...

Parco Pollino - 3 vittime sono pugliesi. Ritrovati vivi tre ventenni dispersi : Una delle vittime è Gianfranco Fumarola, aveva 43 anni ed era un agente di polizia penitenziaria. E' morto in ospedale a causa di un trauma toracico

Pollino : Meloni - cordoglio per vittime e grazie a soccoritori : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "cordoglio per la tragedia nel parco del Pollino e vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. E un grazie ai soccorritori per lo straordinario lavoro che stanno facendo". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.