Poliziotto ucciso dal figlio della moglie | nove colpi dopo una lite a cena

Omicidio a Settimo : ucciso ex Poliziotto con otto colpi di pistola : Omicidio a Settimo Torinese – ucciso con otto colpi d’arma da fuoco l’ex poliziotto Domenico Gatti. Il delitto è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando la vittima è stata raggiunta in via Fantina 47. L’Omicidio di Settimo Torinese sarebbe stato effettuato dal figlio della moglie di Domenico Gatti, Cristian Clemente, in seguito ad una violenta lite. Omicidio a Settimo Torinese, inutili i soccorsi I soccorritori non ...

Roma - ucciso dopo inseguimento sul Gra - sentenza ribaltata : Poliziotto condannato a 8 mesi : sentenza ribaltata in appello per la vicenda della morte di Bernardino Budroni , il giovane Romano ucciso in un inseguimento con le forze dell'ordine sul Gra di Roma . La prima Corte d'appello ha ...

Ucciso in un inseguimento sul Gra : Poliziotto condannato a otto mesi in appello : Per la morte di Bernardino Budroni, nel luglio del 2011, i giudici di primo grado avevano assolto l'agente perche "il fatto non costituisce reato"

La storia di Dino Budroni - ucciso dalla pistola di un Poliziotto : Dino Budroni è stato ucciso da due colpi di pistola esplosi ad altezza d'uomo dopo un inseguimento con le forze dell'ordine sul GRA di Roma. A sparare al muratore di Fonte Nuova un giovane poliziotto oggi in attesa del verdetto d'appello. Secondo quanto sostenuto dalla difesa della famiglia, rappresentata dal legale Fabio Anselmo, Budroni era disarmato e immobile.Continua a leggere

Ragazzo ucciso da agente - Salvini visita il Poliziotto ferito : 'Capisco la mamma della vittima - ma io sto con la divisa' : 'Capisco il dolore della madre ma io sto con chi indossa la divisa che in questo caso ha fatto solo il suo dovere'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato oggi a Genova l'agente di ...

Ragazzo ucciso da agente - Salvini visita il Poliziotto ferito : 'Capisco la mamma della vittima - ma io sto con la divisa' : Sono stati sei i colpi che hanno raggiunto Jefferson Tomalà, il Ragazzo di 20 di origini ecuadoriane, ucciso domenica in casa da un agente dopo che aveva aggredito un collega durante un trattamento ...

Ucciso in casa da un Poliziotto - la madre : «Dio li perdoni». Il medico : colpito 5 volte | : La disperazione dei parenti di Tomalà, morto nel suo appartamento di via Borzoli. Il capo della polizia ha visitato gli agenti rimasti feriti