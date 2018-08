POLITICA ED ECONOMIA De Castro al Meeting | ' Europa verde ha bisogno di fiducia nelle

La Caccia in Calabria tra economia - natura e POLITICA - La testimonianza diretta : 'vorrei farvi capire cosa significa tutto questo' : Più di 270.000 Caccia tori frequentano la scozia contribuendo all' economia scozzese con oltre 155 milioni di sterline all'anno, cosi facendo la Scozia occupa una posizione vitale nell'industria ...

CARO BEPPE GRILLO/ Perché non rivoluzionare l'economia oltre alla POLITICA ? : BEPPE GRILLO promuove una selezione casuale dei parlamentari. Per MAURO ARTIBANI si può fare una rivoluzione che comporta più vantaggi economici(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:39:00 GMT)RIPRESA?/ La filosofia di Ikea, AirBnb e Uber che fa crescere il Pil, di M. ArtibaniFLAT TAX & REDDITO DI CITTADINANZA/ alla fine l'Europa ci imporrà la patrimoniale, int. a L. Campiglio

'Calabria chiama Europa' - focus sui temi salienti della POLITICA e dell'economia che coinvolgono i Paesi dell'Ue e la nostra regione : Siamo in piena epoca di globalizzazione e, dunque, i Paesi dell'Unione europea non possono fare una politica isolata, occorre unirsi per i grandi temi che riguardano anche i grandi Stati come Cina, ...

Sondaggi - immigrazione e sicurezza? No - non sono la priorità : per 2 su 3 la POLITICA si deve occupare di temi economia : L’immigrazione e la sicurezza non sono il primo tema sul quale il Parlamento dovrebbe concentrarsi. E nemmeno il secondo. E’ una minoranza, secondo l’ultimo Sondaggio Ixè per l’HuffingtonPost, a sostenere che la priorità di chi governa sia quella dei migranti e che ci sia un’emergenza sicurezza. I primi tre argomenti ai quali pensano gli italiani, infatti, sono l’economia e lo sviluppo (quindi 62 per cento, ...