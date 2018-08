Pjanic rinnova con la Juventus fino al 2023 Ultime notizie | le cifre del' accordo

Juventus - Pjanic rinnova : guadagnerà 7 milioni a stagione : Pjanic rinnova - La Juventus si prepara a blindare Miralem Pjanic . Come evidenziato da “SportMediaset“, oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del rinnovo del centrocampista bosniaco in maglia bianconera. Nuovo contratto da top player sulla base di 7 milioni di euro netti a stagione . Pjanic guadagnerà quanto Paulo Dybala. Come detto, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità […] L'articolo Juventus , ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : “Marcelo distratto dal mercato” - intanto Pjanic rinnova : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, avvio con il botto ed esordio della Juventus di Cristiano Ronaldo sul campo del Chievo ma a tenere banco sono anche le ultime ore di calciomercato, in particolar modo novità importanti provenienti dalla Spagna . Secondo ‘As’, Marcelo è “ distratto dalle voci di mercato”, è dovuto a questo l’errore del brasiliano nella gara di ieri in Supercoppa ...

