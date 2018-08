Pippo Baudo | nel 2019 festeggerà i 60 anni di carriera Ma né la Rai né Mediaset hanno

La figlia “segreta” di Pippo Baudo? Lontana dal gossip e dal clamore : ecco Tiziana : Pochi sanno che è la figlia di uno degli uomini più famosi d’Italia, Pippo Baudo, il presentatore più longevo e amato dal pubblico con cinquantuno anni di onorato servizio. Tiziana Baudo è nata dalla relazione del conduttore con Angela Lippi. “Loro sono le mie colonne portanti. – aveva detto Tiziana pochi giorni dopo le nozze con lo speaker e voce ufficiale dell’Inter Mirko Mengozzi – Hanno uno splendido rapporto di ...

Diffamò "Dama bianca" : Pippo Baudo risarcisce Federica Gagliardi/ Video ultime notizie : danno per 30mila euro : Diffamò "Dama bianca": Pippo Baudo risarcisce Federica Gagliardi per 30mila euro dopo aver raggiunto un accordo extragiudiziale. Il conduttore la offese in tre occasioni.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 21:11:00 GMT)

Offese in tv la 'dama bianca' - Pippo Baudo paga 30mila euro : Accordo extragiudiziale fra Pippo Baudo e Federica Gagliardi nota come 'La dama bianca', arrestata a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, perché trovata in possesso di 24 kg di cocaina e condannata ...

Diffamò la dama bianca - da Pippo Baudo risarcimento di 30.000 euro : Pippo Baudo e Federica Gagliardi hanno raggiunto un accordo stragiudiziale: un ' risarcimento ' di 30mila euro arriverà dal noto presentatore che Diffamò la 'dama bianca' in una dichiarazione in tv. ...

"E' una mig..." : Pippo Baudo risarcisce la 'Dama bianca' con 30mila euro : Accordo extragiudiziale fra Pippo Baudo e Federica Gagliardi - nota come 'La Dama bianca' - arrestata nel 2014 a Roma...

Barbara D'Urso - selfie con Pippo Baudo e Franca Leosini / La foto della conduttrice scatena forti critiche! : Barbara D'Urso, il selfie scattato con Pippo Baudo e Franca Leosini e poi postato su Instagram ha scatenato le critiche dei follower, Ecco perchè....(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Massimiliano Ossini prende a pugni ospite in diretta. Gli aveva detto : 'Meglio Pippo Baudo' : In una delle puntate mattutine di Uno Mattina Estate , Massimiliano Ossini sembra dare in escandescenza quando uno dei suoi ospiti gli dice che preferisce Pippo Baudo a lui. In un primo momento il ...

Rai 1 - l'ospite preferisce Pippo Baudo. La reazione di Massimilano Ossini è già cult : Scena cult questa mattina ad 'Uno Mattina Estate' su Rai1 che ha visto protagonista Massimiliano Ossini con la collega Valentina Bisti. l'ospite preferisce Pippo Baudo e la reazione del conduttore è ...

Pippo Baudo - lo sfregio di Mamma Rai : 'Irrispettoso' - monta la polemica : L'esperto di tv Giulio Pasqui fa notare un particolare emerso dai palinsesti della Rai annunciati a Roma e Milano. 'Nel 2019 Pippo Baudo festeggerà 60 anni di televisione, ma la Rai non ha annunciato ...

Katia Ricciarelli choc : Pippo Baudo le chiese di abortire : Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: lei fa una rivelazione choc Stasera alle 22.45 andrà in onda una nuovissima puntata di Belve alle 22.45 su Nove. E stavolta l’ospite sarà Katia Ricciarelli, che in base alle anticipazioni ha fatto una clamorosa rivelazione. La popolare cantante lirica, come tutti sapranno molto bene. è stata sposata per anni e anni con il conduttore Pippo Baudo. Purtroppo il loro amore è finito da qualche anno. Katia ...

Katia Ricciarelli : "Non avere un figlio da Pippo Baudo? Fa parte del destino" (video) : prosegui la letturaKatia Ricciarelli: "Non avere un figlio da Pippo Baudo? Fa parte del destino" (video) pubblicato su Gossipblog.it 06 luglio 2018 14:07.

Katia Ricciarelli su Pippo Baudo : "Mi chiese di abortire - poi evidentemente sono stata punita" : Dalle luci del palcoscenico agli scomodi sgabelli dello studio tv di "BELVE". È Katia Ricciarelli l’ultima ospite di Francesca Fagnani nella puntata che chiude il primo fortunato ciclo di interviste in onda...

Belve - Katia Ricciarelli : “Non avere un figlio è stato destino. L’aborto? Né colpa mia né di Pippo Baudo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, racconta alla conduttrice Francesca Fagnani particolari della sua vita intima. “Con la consapevolezza di oggi, qual è stato il suo amore più profondo?”, chiede la giornalista. “Ho amato più profondamente Josè Carreras”, ammette la cantante lirica. “Che cosa le è mancato nella sua vita?”, domanda ancora Fagnani. “Dovrei dirti: ‘il ...

I Retroscena di Blogo : Beppe Grillo - Pippo Baudo e la Presidenza Rai : Pippo Baudo presidente della Rai. L'idea circola negli ambienti televisivi e non televisivi nostrani e francamente ci pare una buona idea. Lui, in una chiacchierata con il quotidiano gratuito "Leggo" ha detto che questo incarico, anagraficamente parlando, non la sopporterebbe perchè pieno di lavoro e con tanti rischi, ma forse varrebbe la pena provare.Il prossimo anno, il 2019, Baudo compie 60 anni di carriera televisiva. Ora dice che gli piace ...