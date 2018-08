: ?? Parco del Pollino #Raganello: 11 morti e 2 dispersi fra gli escursionisti travolti dalla piena - repubblica : ?? Parco del Pollino #Raganello: 11 morti e 2 dispersi fra gli escursionisti travolti dalla piena - tg2rai : #UltimOra #Calabria #Cosenza Si aggrava il bilancio delle vittime per la piena del torrente #Raganello a Civita di… - RaiNews : Calabria, travolti dalla piena del torrente #Raganello: morti otto escursionisti. Dodici i feriti, cinque trasporta… -

La protezione civile ha confermato il bilancio provvisorio di 10 morti nelladel torrente,dovuta ad un forte temporale nel Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. I soccorritori sono all'opera anche a notte fonda, con l'ausilio delle torri faro per illuminare la zona. L'area interessata dallaè tuttavia abbastanza ampia: i corpi di 2 vittime sono stati recuperati a ben 3km di distanza dal punto in cui sono state colpite dalla massa d'acqua. I dispersi sono 5, identificati 8 corpi.(Di martedì 21 agosto 2018)