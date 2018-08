Piena del Raganello | 10 morti | 11 feriti e almeno 3 dispersi

La strage del torrente in Piena : ?due 13enni napoletane in ospedale : Famiglie con bambini, comitive di amici in gita fuori porta, in vacanza per un giorno sul Pollino, ma anche turisti in arrivo da altre regioni d'Italia - Campania, Basilicata e Lombardia...

Morti nella Piena del Raganello - salvata bimba di 9 anni : è grave - i genitori sono tra le vittime : C'era anche Chiara, una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello . La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una ...

Cosenza - bambina di 9 anni salvata dalla Piena del Raganello. «Trovata accanto a un cadavere - genitori tra le vittime» : C'era anche una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello. La piccola, che si chiama CHiara, è stata salvata ieri. A testimoniare...

Travolti dalla Piena di un torrente in Calabria : nella gola del Pollino morti 10 escursionisti : È di dieci vittime il bilancio della tragedia nelle gole del Raganello, in Calabria. Un’onda di acqua e fango ha travolto gli escursionisti, schiantandoli contro le rocce del Pollino. Si tratterebbe di cinque uomini e cinque donne. In un primo momento si era parlato di undici morti, ma la protezione civile ha detto che si è trattato di un «error...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : i dispersi si cercano fino al mare - torrente ancora in Piena : “Stiamo effettuando operazioni di perlustrazione di tutto il greto del fiume, fino ad arrivare al mare, nella ricerca di eventuali dispersi. Siamo in costante contatto con le squadre di terra. Non lasciamo nulla al caso battiamo palmo a palmo ogni centimetro del fiume sperando di trovare persone in vita“: lo ha dichiarato a Skytg24 Nicola Capitale, elicotterista dei vigili del fuoco, che in queste ore è tra i soccorritori impegnati ...

Calabria - escursionisti travolti dalla Piena del Raganello : 10 morti - tre dispersi. Grave una bimba : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi. --«La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi - ha precisati il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - sono cinque e Molte segnalazioni sono ...

