Piazza Venezia | nudi nella fontana dell' Altare della Patria | bagno di 5 minuti tra selfie

Roma - turisti nudi nella fontana di Piazza Venezia : Un bagno nudi nella fontana ai piedi dell’Altare della Patria, in Piazza Venezia nel pieno centro di Roma.Protagonisti in negativo della vicenda due turisti stranieri che in pieno giorno sono entrati nella fontana di una delle piazze che dovrebbero essere tra più controllate d’Italia e non contenti si sono tolti l'unica cosa che indossavano, il costume.La polizia municipale di Roma, come riferisce Il Messaggero, "sta svolgendo tutti gli ...

Venezia - scontrino record in Piazza San Marco : due acque e due caffé 43 euro : Ennesimo caso di conto 'salato' a due turisti per una consumazione in un bar di piazza San Marco a Venezia , ed ennesima condivisione e indignazione sui social media. Lo scontrino è di un famoso bar ...

Venezia - i turisti stanno facendo il bagno di fronte a Piazza San Marco e il gondoliere perde le staffe. Ecco la sua lezione : Due turisti francesi, probabilmente padre e figlio, stanno facendo il bagno di fronte a piazza San Marco, a Venezia. Un gondoliere, con alcune persone a bordo, si avvicina e gli dà una strigliata (con grande stile ed educazione): “Sapete che siete nella parte più bella e storica della città? Che state facendo?”. Video Facebook/Via il gabbiotto dal campanile L'articolo Venezia, i turisti stanno facendo il bagno di fronte a piazza San ...

Venezia - sorpresa a Piazza San Marco : dal cantiere spuntano due scheletri millenari : Sono rimasti sotto piazza San Marco per qualcosa come mille anni, più o meno, finché i lavori attorno alla Basilica, avviati per la messa in sicurezza dall'acqua alta, non li hanno riportati alla luce:...