Piazza Affari svetta sul Vecchio Continente : Continua ad ampliare i guadagni Piazza Affari che, partita con un timido più, ora distanza gli euro listini. In una giornata priva di dati macro, l'attenzione degli investitori rimane rivolta alla Fed.

Piazza Affari migliore in Europa - +1 - 3% - - spread giù a 263 punti : Milano, 21 ago., askanews, - Piazza Affari migliora ulteriormente, Ftse Mib +1,4% a 20.750 punti , al giro di boa di metà seduta, tra le migliori performance in Europa , sostenuta anche dalle banche ...

Seduta Euforica per il comparto bancario a Piazza Affari - +2 - 02% - - corre Credito Valtellinese : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore bancario italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Banks e che guadagna il 2,02%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.