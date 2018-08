Piazza Affari | in acquisto Damiani

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna l'1 - 53% : La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'idice Ftse Mib segna a fine giornata un +1,53% a 20.783,79 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund a 264 punti con un rendimento sotto il 3% a 2,96%. Milano, ...

Piazza Affari in deciso rialzo : +1 - 53% : 18.02 La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'idice Ftse Mib segna a fine giornata un +1,53% a 20.783,79 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund a 264 punti con un rendimento sotto il 3% a 2,96%. Milano, come gli altri mercati europei, ha seguito l'avvio in rialzo di Wall Street sulla scia delle aspettative per i colloqui tra Washington e Pechino per possibili soluzioni sui dazi.Bene anche Atlantia,la società coinvolta nel crollo del ponte ...