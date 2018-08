Peugeot 508 | dalle concept car all auto di serie il passo è breve

Peugeot 508 - la prova de Il Fatto.it – La metamorfosi della berlina – FOTO : A Peugeot sembra importare poco che a fare da padroni del mercato dell’auto siano i suv. Anzi, il marchio francese rilancia la berlina tradizionale travestendola da sportiva. Ecco quindi la nuova 508, un modello importante per la casa d’oltralpe: presentata per la prima volta al Salone di Ginevra di quest’anno, la 508 arriverà in Italia il prossimo autunno e l’obiettivo di vendita per il nostro mercato è fissato a 2 mila unità ...