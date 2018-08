Persone oltre i deal

Afghanistan - talebani assaltano bus : oltre 100 Persone prese in ostaggio : I talebani hanno preso in ostaggio oltre cento persone , inclusi donne e bambini, in un'imboscata nel nord dell' Afghanistan . Gli insorti hanno fermato tre autobus che viaggiavano su una strada ...

Genova - da Cassa depositi e prestiti immobile per ospitare oltre 100 Persone : Teleborsa, - Cassa depositi e prestiti, CDP, e Comune di Genova, in coordinamento con Regione Liguria e altre istituzioni, hanno messo a disposizione del sistema di Protezione Civile la struttura ...

Crollo Ponte Genova : da Cdp un immobile per ospitare oltre 100 Persone : Cassa depositi e prestiti (CDP) e il Comune di Genova, in coordinamento con la Regione Liguria e le altre istituzioni coinvolte, hanno messo a disposizione del sistema di protezione civile la struttura ricettiva “Palazzina Ex Casa delle Infermiere”, al fine di ospitare le famiglie colpite dal Crollo del Ponte Morandi di Genova. La struttura – di proprietà di CDP Immobiliare, società del Gruppo CDP – ha una superficie ...

Cina : il tifone Yagi provoca 3 vittime - evacuate oltre 200mila Persone : Il passaggio del tifone Yagi in Cina ha provocato la morte di 3 persone e ne ha costrette altre 200mila ad abbandonare le proprie case nella provincia costiera Zhejiang, nell’est del Paese. Sei al momento i feriti. Il tifone, che aveva già colpito le Filippine, a Shanghai ha provocato il crollo di un cartellone in un centro commerciale, causando la morte di 3 pedoni e il ferimento di altre 6 persone. L'articolo Cina: il tifone Yagi provoca ...

Bucarest - oltre 440 feriti negli scontri in piazza/ Ultime notizie : più di 30 le Persone arrestate : Romania, 440 feriti negli scontri al corteo anti corruzione. Ultime notizie, il presidente Iohannis: “Polizia brutale". Violenti scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Bucarest(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:12:00 GMT)

BARI SOCIAL SUMMER : CONCLUSI GLI APPUNTAMENTI DEL VILLAGGIO DEL MARE A PANE E POMODORO OLTRE 1400 Persone COINVOLTE : Tante e nuove iniziative sono state il fulcro del successo del VILLAGGIO del MARE: yoga per bambini, ginnastica dolce per anziani, spettacoli di teatro per ragazzi e letture, sia sul MARE sia a bordo ...

Caldo record in Giappone - situazione critica : battuti tutti i record - oltre 70.000 Persone in Ospedale : Sono oltre 70mila le persone ricoverate negli ospedali Giapponesi negli ultimi tre mesi, a causa dell’ondata di Caldo che ha attraversato ed e’ ancora presente sull’intero arcipelago. Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, un totale di 71.265 individui hanno visitato gli ospedali per sintomi associati a colpi di calore, mentre ammontano a 138 le vittime accertate per il Caldo tra il 30 ...

Courmayeur - frana in Val Ferret : morto un turista milanese - dispersa la moglie. Evacuate oltre 200 Persone : Un turista milanese è morto e la moglie risulta dispersa dopo che l’auto su cui viaggiavano è stata travolta da una frana in Val Ferret, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nel territorio comunale di Courmayeur. L’incidente si è verificato poco prima delle 18 di lunedì 6 agosto. Il corpo della vittima – Vincenzo Mattioli, di 61 anni – è rimasto incastrato nelle lamiere di una utilitaria, avvolta dalle acque del torrente: le ...

Migranti : oltre 40 Persone sbarcano nel Crotonese : Nuovo sbarco di Migranti lungo le coste del Crotonese. Sono più di quaranta le persone, in prevalenza curdi ed iracheni, giunte a bordo di una barca a vela fermatasi nelle acque davanti al camping Hera Lacinia lungo il promontorio di Capo Colonna. Lo sbarco dei Migranti, tra i quali ci sono anche dei bambini, è attualmente in atto. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, agenti della Polizia di Stato e militari della ...

"White Queen" a Il Pineta Eventi : oltre duemila Persone a Roccaforzata : ... accompagnato da musicisti virtuosi e di primissimo livello, ha intrattenuto il pubblico con il meglio del repertorio di una delle band più apprezzate al mondo, con cambi di scena e interpretazioni ...

Terremoto in Indonesia - oltre 200 Persone isolate sul monte Rinjani - : Lo hanno reso noto le autorità locali precisando che le frane provocate dal sisma a Lombok, hanno interrotto le vie di fuga dall'isola. Il numero delle vittime è salito a 16, mentre sono almeno 160 i ...

Incendi ad Atene - ci sarebbero oltre 100 Persone ferite : Incendi ad Atene, ci sarebbero oltre 100 persone ferite Incendi ad Atene, ci sarebbero oltre 100 persone ferite Continua a leggere L'articolo Incendi ad Atene, ci sarebbero oltre 100 persone ferite proviene da NewsGo.

Giappone - mai così caldo : oltre 41 gradi. 40 morti - migliaia di Persone in ospedale : Un’ondata di caldo senza precedenti sta mettendo in ginocchio il Giappone. A Kumagaya, a circa 80 chilometri a nord di Tokyo le temperature hanno raggiunto i 41,1 gradi: si tratta del livello più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto del 2013 nella città di Shimanto, nella prefettura di Kochi a sud ovest dell’arcipelago, con 41 gradi. Le vittime, dall’inizio ...

Piramide da record in Ecuador : oltre 500mila rose - impegnate centinaia di Persone per oltre una settimana : centinaia di persone hanno lavorato senza sosta per oltre una settimana per realizzare una Piramide con 546.364 rose: gli abitanti di Tabacundo, a nord della capitale dell’Ecuador Quito, si sono aggiudicati un primato che entrerà nel Guinness come la struttura più grande mai costruita utilizzando questo tipo di fiori. Le rose utilizzate sono state prodotte nella “sierra” del Paese andino. L'articolo Piramide da record in ...