Perché non passare a Vodafone : rimodulazione mon amour : Perché non passare a Vodafone? Perché non si dovrebbe passare alla compagnia telefonica mobile con la migliore rete in Italia? Basta una sola parola: rimodulazione. Ormai diventata un’abitudine da parte dell’operatore, è ciò che ha fatto perdere completamente fiducia agli utenti. Vodafone: rimodulazione mon amour Vodafone, tra le compagnie operanti in Italia, è quella che ha le tariffe più costose anche se con l’arrivo di iliad ...

Perché non passare ad iliad - fai una scelta consapevole : Perché non passare a iliad? In genere, quando si tratta di tariffe e compagnie telefoniche, si mettono in evidenza solo i vantaggi e mai gli eventuali svantaggi che comporta passare ad uno operatore piuttosto ce un altro. Mettere in evidenza le problematiche però può aiutare a decidere, forse, anche meglio dei vantaggi offerti. La quarta compagnia telefonica operante in Italia è arrivata a fine maggio ed ha portato ad uno sconvolgimento del ...

Alzheimer : Perché quelle placche nel cervello non sono sempre collegate a demenza : ...Scoperto un "muro" ai confini del sistema solare Il mistero del satellite russo che fa su e giù Gli uomini dimagriscono prima delle donne La storia del lungo viaggio della Groenlandia Home - SCIENZA -...

Barbara D’Urso : «Perché non parlo mai dei miei figli» : La vita di Barbara D’Urso, 61 anni, è perennemente sotto i riflettori. Eppure dei due figli avuti dal produttore Mauro Berardi, Giammarco, 32 anni, e Emanuele, 30, non parla mai. Il motivo di tanto mistero? «Sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica», spiega a Panorama. Emanuele, fotografo e regista, gira il mondo grazie al suo lavoro e non le chiede ...

"Ho ucciso mia moglie incinta Perché l'ho vista strangolare le nostre due figlie". La difesa di Watts non convince gli inquirenti : Christopher Watts, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie incinta e le due figlie, ha riferito alle autorità le presunte motivazioni dietro l'omicidio da lui compiuto: secondo quanto riportato, il trentatreenne originario del Colorado avrebbe ucciso soltanto la compagna per vendetta, dopo averla vista strangolare le bambine, spiandola dal baby monitor. La sua versione, però, non ha convinto gli inquirenti.In un primo momento, ...

Federica Panicucci spiega : ecco Perché non mette le foto dei figli sui social : Federica Panicucci spiega perché è restia nel mettere le foto dei figli sui social: l’intervista In una lunga intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha parlato delle vacanze passate e dei suoi prossimi impegni in televisione. La conduttrice, come molti sanno, ritornerà anche quest’anno al timone di Mattino Cinque. L’estate, invece, Federica […] L'articolo Federica Panicucci spiega: ...

Perché Pd - Fi e i giornali non attaccano i Benetton? Hanno ottimi motivi... - : Il governo Lega-M5s lo ha subito messo in chiaro, tanto da arrivare a ipotizzare multe milionarie e il ritiro della concessione, eppure il resto della politica e soprattutto i grandi giornali gli ...

Barbara D’Urso : ecco perchè i miei figli non appaiono mai in tv! : Barbara D’Urso, è una delle conduttrici di punta Mediaset. In molti però si sono domandati come mai i suoi figli non compaiono mai in qualche suo programma televisivo. Lei stessa ci svela il motivo! La conduttrice più popolare del piccolo schermo, Barbara D’Urso, ha due figli, Emanuele e Gian Mauro, ma quasi nessuno sa niente di loro, tranne che il primo è un regista, mentre il secondo un medico. Non è un mistero che i due giovani ...

Perché il gasdotto TAP serve - e non fa male - : TAP sta per Trans Adriatic Pipeline, il gasdotto che porterà 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dal Mar Caspio all'Europa, nella sua parte più meridionale, in Puglia nel comune di Melendugno. ...

Barbara D'Urso svela il suo segreto : ecco perchè non parla mai dei due figli : Giammarco ha scelto la carriera medica, mentre Emanuele è un fotografo professionista che gira il mondo grazie al suo lavoro.

ATP Cincinnati – Federer durissimo dopo la sconfitta in finale : “è stato orribile - non voglio nemmeno sapere perchè…” : Federer molto deluso dopo la sconfitta nella finale dell’ATP di Cincinnati rimediata contro Novak Djokovic: toni molto duri nella conferenza stampa post partita Roger Federer non sembra aver preso bene la sconfitta nel torneo ATP di Cincinnati rimediata ieri notte contro Novak Djokovic. Nella conferenza stampa post match, il tennista svizzero ha esternato tutta la sua frustrazione per il ko in finale: “oggi non è stato ...

Genova - il Ponte Morandi non poteva crollare. Perché le tragedie ci stupiscono sempre : di Germano Fiore Ci sono cose che non possono accadere. Un Ponte non può crollare, un aereo non può cadere, la terra non può tremare, un amore non può finire. Eppure tutto ciò accade, anzi non può non accadere se non a determinate condizioni. E cosa hanno in comune questi fenomeni apparentemente così distanti? Lo stupore. Lo stupore di chi è convinto che il destino naturale delle cose coincida con il proprio desiderio e quest’ultimo sia il ...

Elisabetta Canalis spiega Perché non mostra il volto della figlia sui social : Elisabetta Canalis mamma attenta. La regina del leggendario pollo alla piastra non ha mai mancato di pubblicare foto della figlia Skyler sui social, ma è stata sempre accorta nel non mostrarne mai il volto. Così qualcuno ha deciso di farle una domanda precisa:Copri sempre il viso di Skyler: oltre alla privacy c’è un altro motivo preciso?.prosegui la letturaElisabetta Canalis spiega perché non mostra il volto della figlia sui social ...

Austria - profugo gay respinto Perché non abbastanza gay : È una vicenda dai toni surreali quella raccontata l'altro giorno sul settimanale Austriaco Falter dalla giornalista Nina Horaczek. Un giovane profugo afgano, dichiaratosi gay e rifugiatosi in Austria proprio per sfuggire alle persecuzioni che rischia di subire nel suo paese, si è visto rifiutare la richiesta d'asilo in quanto non abbastanza gay. L'ufficio immigrazione della città di Wiener Neustadt, nello stato federale della Bassa Austria, ha ...