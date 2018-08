Perché l' economia italiana preoccupa i big della finanza

Perché Facebook e Twitter crollano nel momento migliore per l'economia americana : Insomma mentre l'economia 'reale' galoppa e va meglio del previsto, quella legata ad alcuni aspetti del digitale frena. D'improvviso. Vittima un po' di se stessa. Facebook ha incolpato per il suo ...

Alessandra Ghisleri - la profezia sul governo M5s-Lega : 'Economia - Perché a ottobre saranno guai' : I sondaggi negli ultimi giorni danno ancora il consenso di M5s e Lega in forte ascesa , mentre il Pd comincia un lento e inesorabile calo. Proprio per il Pd, Alessandra Ghisleri riserva l'analisi più ...

Perché Di Maio e il ministero dell’Economia litigano : Per una stima sugli 8mila posti di lavoro che si perderanno con il decreto dignità, che il ministro del Lavoro ha motivato parlando di “lobby” The post Perché Di Maio e il ministero dell’Economia litigano appeared first on Il Post.