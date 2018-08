Perché il caso Atlantia non incoraggia i fondi americani e cinesi

Il caso di Walmart spiega bene Perché i punti vendita tradizionali avranno giorni sempre più difficili : No, non si può reggere senza e-commerce. E no, i punti vendita non sono morti. La trimestrale di Walmart è la dimostrazione di quanto bene stia funzionando la sua strategia 'omni-canale'. Espressione ...

Mette al mondo due gemelli - ma il suo è un caso raro al mondo : ecco Perché : In tutto nel mondo sono stati registrati soltanto 100 casi simili. I medici le avevano detto alla 21esima settimana che c'era un'altra probabilità di un aborto spontaneo o di un parto prematuro, ma ...

Valeria Golino e il caso Weinstein : "Ecco Perché non l'ho denunciato" : 'Ho conosciuto Harvey Weinstein e ha tenuto come me più o meno lo stesso atteggiamento descritto dalle altre attrici. E ho scelto di non parlarne perché credo che a questo punto sia inutile, quindi ...

Caso Boeri : Perché gli esperti di numeri sono detestati dai politici : La reazione della politica di fronte ai dati sgraditi? La squalifica. E la responsabilità di questa manipolazione è soprattutto di giornalisti e studiosi

Caso Parma - le rivelazione dell’avvocato Chiacchio : “ecco Perché non si può parlare di illecito” : L’avvocato del club emiliano ha svelato che la sentenza potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Si è conclusa questa mattina l’udienza davanti al Tribunale della Figc per quanto riguarda il Caso Parma, a intervenire è stato il legale del club che ha esposto la propria tesi difensiva. L’avvocato Chiacchio, scelto dalla società emiliana per intraprendere questo processo, ha ...

Vincenzo Nibali : caso doping Froome/ "Non so perchè sia stato assolto" : caso Froome doping, Vincenzo Nibali critico: usati due pesi e due misure, le motivazioni dell'assoluzione non sono chiare. Lo Squalo parla del grande rivale al Tour de France(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Salerno : maestra di ruolo licenziata Perché senza laurea - è il primo caso in Italia : Proprio mentre il governo stava varando il "decreto dignità", una sentenza della Corte di Appello di Salerno ha stabilito il licenziamento di una maestra elementare quarantenne in possesso del solo diploma magistrale (e dunque senza laurea). È il primo caso in Italia ed è la prima conseguenza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato sui diplomati che, quindi, non potranno più accedere alle graduatorie che fino a poco tempo fa davano diritto ...

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi Perché ho detto che la Tunisia esporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Perché è stato assolto Chris Froome? Archiviato il caso salbutamolo - le spiegazioni del Team Sky : analizzati 21 test antidoping! : Chris Froome è stato assolto in merito al noto caso salbutamolo: a dieci mesi di distanza dalla non negatività a questo principio contenuto nel Ventolin, il Tribunale Antidoping della UCI ha deciso di mettere fine alla vicenda e di archiviare il fascicolo. Il britannico può lasciarsi alle spalle un episodio che comunque rimarrà nella sua carriera, conserva i trionfi conquistati alla Vuelta di Spagna dello scorso anno (durante la quale venne ...

Caso migranti - governo Merkel in bilico Perché questa crisi non aiuta l’Italia : Il ministro boccia la politica della cancelliera e chiede la linea dura. Poi offre il suo addio anche alla Csu (che per ora lo rifiuta). La Cdu invece sostiene la leader: «Respingimenti unilaterali sarebbero un segnale sbagliato»

“Ecco Perché mi vesto sempre di bianco”. Ahhh! Mara Venier - allora c’è un motivo! Ci avrete fatto caso. E ora sappiamo Perché : Questo è proprio un bel momento per Mara Venier e non solo professionalmente. La conduttrice festeggia 12 anni di matrimonio con il suo Nicola Carraro e, puntuale, è arrivata l’ora di condividere la sua gioia immensa per questo traguardo sui social. Con una dedica e una foto dolcissima. “Amore mio, oggi sono 12 anni… Sembra ieri… E io ti amo sempre di più”, scrive la ‘zia’ della tv sotto a uno ...

Perché il caso Lanzalone mostra la mancanza di classe dirigente nel M5S : La vicenda dell'avvocato faccendiere arrestato per lo stadio della Roma rivela le falle del Movimento. Che deve improvvisare o "appoggiarsi" ai vecchi boiardi di Stato per tappare le falle e l'assenza ...

Mercato San Antonio Spurs – Pau Gasol interviene sul caso Leonard : “io e Kawhi non ci parliamo da tempo perchè…” : Pau Gasol ha reso noto un interessante scenario legato alla situazione di Kawhi Leonard in casa San Antonio Spurs: il n°2 avrebbe interrotto da tempo i contatti con diversi compagni I nuovi prospetti del Draft NBA, la situazione di LeBron James e l’imminente inizio della free agency rischiano di distogliere l’attenzione su un’altra faccenda alquanto complicata nel panorama NBA: il futuro di Kawhi Leonard. Il Mercato dei San ...