Perché Aretha era un uragano

(Di martedì 21 agosto 2018) La ragazzina bellina col naso garbato e la vocina non sa chi eraFranklin, ma la sua amica col piercing sì: ha visto e rivisto i Blues Brothers e la scena travolgente in cui Mrs. Franklin in grembiule rosa e ciabatte canta e balla Think con Matt Guitar Murphy, gridando «freedom». Il bello di certe canzoni diFranklin è come siano diventate inni civili, come Respect di Otis Redding del 1965, una canzone d’amore che in mano a lei si è trasformata in un manifesto rivoluzionario del Sessantotto americano. La sua versione era uscita nell’estate del 1967, nel bel mezzo della guerra del Vietnam, delle contestazioni, delle rivolte razziali, eFranklin con la sua voce incredibile e travolgente la interpretava come un urlo di rivolta contro il potere. Se la ragazzina bellina avesse chiesto chi eraFranklin le avrei mostrato per primo il video dove, in abito lungo di ...