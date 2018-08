Per Zidane niente Manchester United | Ci teniamo Mourinho

Spagna - classe 'di famiglia' Per Enzo Zidane : che show con la pallina da tennis! IL VIDEO : ... numeri da circo: palleggi anche da seduto Guarda tutti i VIDEO Napoli, palleggi show tra Hysaj e Milik Guarda tutti i VIDEO I VIDEO più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i VIDEO

Enzo Zidane : 'Con questo cognome - avrò pressione Per sempre' : TORINO - Ha iniziato con Real Madrid B , poi è passato agli svizzeri del Lausanne-Sport , ora giocherà in prestito nel Rayo Majadahonda , nella Segunda Division spagnola. Con quel cognome pesante che si porta dietro, Enzo Zidane , 23enne figlio del mito Zinedine , sa che è arrivato ...

Juventus - l'impensabile dopo Cristiano Ronaldo : torna Zinedine Zidane - Perché trema Massimiliano Allegri : L' indiscrezione è vecchia di qualche giorno: Zidane torna alla Juve . Lo ha scritto martedì scorso il sito spagnolo 'Libertad Digital' e, francamente, ci pareva una puttanata. Dicevano così, gli ...

Juve - futuro da dirigente Per Zidane? La società smentisce : Secondo il quotidiano torinese Tuttosport , sempre ben informato sulle vicende del mondo bianconero, la notizia lanciata in terra iberica è priva di fondamento. A confermarlo la stessa Juve, secondo ...

Florentino - Neymar - Zidane e... il fisco : ecco Perché Ronaldo ha rotto col Real. Una scrittura privata aiuta la Juve : Le ragioni dell'addio del portoghese che mettono all'angolo il presidente Perez. E il procuratore di CR7 è dato in arrivo in Italia

Zidane - 46° compleanno in famiglia : relax in vacanza a Ibiza Per l'ex allenatore del Real : E' così che, mentre in Russia i grandi del calcio si sfidano nella Coppa del Mondo, l'allenatore protagonista assoluto delle ultime stagioni, attualmente disoccupato, si sta rilassando insieme alla ...

Hierro : 'Firmerei Per essere un nuovo Zidane' : Roma, 13 giu. , askanews, Accetta con entusiasmo e chiede fiducia Fernando Hierro, nuovo ct della nazionale spagnola che in meno di 12 ore ha perso un allenatore , l'esonerato Lopetegui, e ne ha ...