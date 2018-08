Per visitare le Galapagos bisognerà munirsi di un' assicurazione medica privata

“Amore ho mal di testa”. Per sicurezza si fa visitare. E la verità la devasta : Tutto è iniziato con un semplice mal di testa. Ma Renae Williamson credeva appunto che fosse solo un mal di testa, nulla di più. Ma dopo qualche tempo l’australiana mamma di due bambini fa la scoperta più scioccante della sua vita. All’inizio Renee non fa nulla per quel mal di testa ma, quando il dolore si fa più intenso e insopportabile, decide di farsi visitare da un medico, “giusto per sicurezza”. Il medico, sempre per sicurezza le ...

Gli itinerari di GoEuro Per visitare le città d’arte italiane e risparmiare : È noto che l’Italia ha un grande patrimonio artistico ed è impossibile negare che il nostro paese offra una varietà incredibile di stili architettonici e monumenti di ere differenti. Unica nota dolente è la consuetudine di scoprire prima paesi lontani e rimanere ignoranti sul proprio. Allora perché non sfruttare il periodo estivo per visitare le grandi città d’arte italiane? Tanto più se è possibile raggiungerle con il treno ad Alta ...

"Castelli APerti" - 15 gioielli cuneesi da visitare nell'ultima domenica di luglio : Prosegue "Castelli Aperti", la rassegna che dal 1996 consente al pubblico di scoprire e visitare il ricco patrimonio culturale artistico e storico dei castelli, giardini, musei, palazzi, ville e ...

Viaggi & Turismo : ecco 23 buoni motivi Per visitare la Croazia : La Croazia è una delle destinazioni per le vacanze che sta aumentando la sua popolarità tra i Viaggiatori britannici, con 1,4 milioni nella prima metà del 2018. E chissà se sarà ancora così dopo la cocente sconfitta subita dalla nazionale inglese ai Mondiali di Russia che ha consegnato alla Croazia il pass per la finale di domenica 15 luglio contro la Francia. Indipendentemente dal calcio, ecco 23 buoni motivi per visitare la Croazia. 1. Sole La ...

Si immerge Per visitare il relitto della nave Haven : la sub Ornella non risale più : Sono riprese questa mattina le ricerche della donna residente a Torino di 50 anni, Ornella Bellagarda , che stava facendo un'immersione sul relitto della Haven , al largo della costa di Arenzano ...

Terzo Giorno : ultimi giorni Per visitare la mostra - : La mostra Il Terzo Giorno, con 40 artisti coinvolti e 117 opere esposte, è un racconto per immagini del mondo, che conduce lo spettatore dalla Creazione , intesa come apparizione del mondo, alla ...

Anziano entra con l’auto al cimitero Per visitare parenti defunti : distrugge tutte le tombe : Per cause ancora da accertare, l'84enne di Faro Vicentino ha perso il controllo del veicolo, spostandosi nell'area dei loculi interrati, salendoci sopra e danneggiandone dieci. L'Anziano si è subito scusato in Municipio: "Non cammino bene, pagherò tutto".Continua a leggere

10 luoghi da visitare Per i fan di Sense8 : Centinaia di location sparse in tredici nazioni, per due stagioni leggendarie che sono costate a Netflix qualcosa come 9 milioni di dollari per episodio. Il recente capitolo conclusivo di Sense8, la surreale opera di Lana e Lilly Wachowski e di J. Michael Straczynski, ha tentato di regalare un finale sensato e meritato alle tormentate avventure degli otto sensorium protagonisti. E anche se qualcuno ha storto il naso davanti a qualche filone ...

Vicenza : grazie ai centri estivi un solo euro Per visitare i musei cittadini (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, offriranno gratuitamente la possibilità di partecipare al programma “Estate 2018 alle Gallerie: la voce degli animali”, appositamente ideato per i bambini e i ragazzi ch

Vicenza : grazie ai centri estivi un solo euro Per visitare i musei cittadini (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I centri estivi si svolgeranno, da giugno a settembre, in edifici scolastici, palestre, impianti sportivi messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale e in altre sedi rese disponibili dai gestori. Le tariffe medie settimanali si aggirano sui 50 euro pe

Vicenza : grazie ai centri estivi un solo euro Per visitare i musei cittadini : Vicenza, 26 giu. (AdnKronos) - Da metà giugno al 14 settembre i bambini che visiteranno, assieme al proprio gruppo dei centri estivi, Teatro Olimpico, Basilica palladiana, chiesa di Santa Corona e Museo naturalistico archeologico potranno accedere ai monumenti al prezzo simbolico di 1 euro. L'inizia

Vicenza : grazie ai centri estivi un solo euro Per visitare i musei cittadini (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I centri estivi si svolgeranno, da giugno a settembre, in edifici scolastici, palestre, impianti sportivi messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale e in altre sedi rese disponibili dai gestori. Le tariffe medie settimanali si aggirano sui 50 euro per la mezza giornata e 85 euro per la giornata intera, comprensiva di pasto e merenda.E, infatti sono molte le proposte di centri ...

Vicenza : grazie ai centri estivi un solo euro Per visitare i musei cittadini (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, offriranno gratuitamente la possibilità di partecipare al programma ‘Estate 2018 alle Gallerie: la voce degli animali”, appositamente ideato per i bambini e i ragazzi che partecipano ai centri estivi. Si tratta di 8 diversi laboratori creativi alla scoperta degli animali colorati ...

Vicenza : grazie ai centri estivi un solo euro Per visitare i musei cittadini : Vicenza, 26 giu. (AdnKronos) – Da metà giugno al 14 settembre i bambini che visiteranno, assieme al proprio gruppo dei centri estivi, Teatro Olimpico, Basilica palladiana, chiesa di Santa Corona e Museo naturalistico archeologico potranno accedere ai monumenti al prezzo simbolico di 1 euro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’assessorato alla crescita e l’assessorato alla formazione del Comune. Gli ...