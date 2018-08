Per essere più felici imparate dai buddisti

Raiola risponde a Scholes : 'Critica Pogba Per paura di essere dimenticato' : 'Alcune persone sentono il bisogno di parlare per la paura di essere dimenticati. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader nemmeno se si trovasse davanti a Sir Winston Churchill'. Mino Raiola ...

Scholes attacca Pogba - Raiola risponde : 'Parla Per paura di essere dimenticato - non sa neanche cos'è un leader!' : Oggi è arrivata subito la replica via social di Mino Raiola , agente del francese campione del mondo. LA REPLICA - Non twittava dal 4 luglio, Mino Raiola , quando aveva esaltato il Giappone che aveva ...

Pierpaolo Pasqua - delegato Per il soccorso alpino : "La tragedia alle Gole del Raganello poteva essere evitata guardando il meteo" : La tragedia nelle Gole del Raganello, in Calabria, dove la piena di un torrente è costata la vita a 11 persone (si cercano ancora 5 escursionisti), poteva essere evitata. A spiegarlo, in un'intervista a La Stampa, è Pierpaolo Pasqua, delegato al soccorso alpino: "La Protezione civile soprattutto in questo periodo emana periodici bollettini meteo che prima di un'escursione del genere vanno controllati. È un evento ...

Basket Serie A - Venezia riparte Per 'essere ancora protagonista' : La Reyer riparte, con grandi motivazioni e l'obiettivo di essere ancora una volta protagonista in Italia e in Europa. Raduno al Taliercio per l'Umana, al gran completo o quasi, visto che Julyan Stone, ...

Maltempo - escursionisti travolti da torrente in Calabria : “Immane tragedia - il numero dei disPersi potrebbero essere alto” : ”E’ una immane tragedia. I nostri ospiti per fortuna erano già rientrati dall’escursione. Al momento sono qui nella piazza di Civita che è piena di tutti i mezzi di soccorso possibili. Speriamo che il bilancio non peggiori. Il problema è che al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli’‘. Lo racconta all’Adnkronos il ...

Troppo “brutti” Per essere venduti. Così si sprecano 50 milioni di tonnellate di frutta e verdura in Europa : Di sprechi alimentari si discute da tanti anni, essendo un problema che nel corso del tempo ha raggiunto numeri impressionanti portando ogni anno a gettare nella spazzatura tonnellate di alimenti ancora commestibili. Lo spreco di queste risorse avviene in gran parte nell’ambiente domestico, ma non è escluso il processo di lavorazione e distribuzione degli alimenti con altrettanti sprechi. Tante sono le campagne di sensibilizzazione messe ...

Fulmine in spiaggia nel Cosentino : feriti due fratelli/ Ultime notizie - i consigli Per non essere colpiti : Fulmine in spiaggia nel Cosentino e in Toscana: due fratelli colpiti a Paola, uno è gravissimo. 48enne ferito a Piombino, salvo per un massaggio cardiaco fatto da un medico presente

Forza Horizon 2 sta Per essere rimosso dall'Xbox Store per la "fine del suo ciclo vitale" : Il fatto che dopo un tot di anni i giochi non vengano più supportati con nuovi contenuti o patch correttive non è di certo particolarmente strano ma il fatto che vengano addirittura rimossi dalla vendita non è cosa di tutti i giorni. Tuttavia è proprio questa la scelta di Microsoft e Turn 10 per quanto riguarda Forza Horizon 2.A rivelarlo Brian Ekberg all'interno di un'intervista concessa a Engadget. "Un avviso alla community di Forza: Forza ...

Nyt : Asia Argento pagò il giovane che la accusava di molestie Per non essere denunciata : Asia Argento, tra le più importanti attiviste del movimento #MeToo contro le molestie sessuali, si sarebbe recentemente accordata per risarcire un giovane attore che la denunciò per averlo aggredito sessualmente quando lui aveva 17 anni e lei 37. Lo riporta il New York Times. ...

La commissione ispettiva del Mit : "Il crollo del ponte Morandi potrebbe essere avvenuto Per una serie di concause" : Il crollo di ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da "una serie di concause" e non solo dalla rottura di uno strallo, come si era ipotizzato inizialmente. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al termine del sopralluogo sulle macerie di ponte Morandi.La magistratura, intanto, ha dato il via libera per alle verifiche per la messa in sicurezza: "La procura ...

Papa Francesco denuncia : “Si tende ad essere chiusi - invece che aPerti all’altro” : Una denuncia forte da parte di Bergoglio. “Si torna ad erigere muri, invece di costruire ponti”. Francesco osserva come “si

IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ L'occasione Per tornare a essere il centro del Mediterraneo : Il Sud Italia arranca e la situazione si sta facendo più grave con l'impoverimento demografico e la perdita di capitale umano. Ribaltare la situazione è possibile. ANTONIO SALADINO

Fare Per Cambiare lancia 'Fieri di Essere' : giovani a confronto a Messina : Il format prevede che i 7 protagonisti del confronto rispondano a 3 domande entro 2 minuti per domanda, per questo evento i temi sui quali si incentreranno le domande sono 3: Politica&giovani, ...

Wanda Nara riflessiva sui social : “una donna con una voce è potente. Ma la ricerca Per trovarla può essere difficile” [FOTO] : 1/10 Instagram ...