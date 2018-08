Pensionato uccide i due figli e si suicida Salva la moglie | era fuori casa

Frosinone - Pensionato 65enne uccide i due figli e poi si spara : Ancora da ricostruire i motivi dell'omicidio-suicidio: pare che l'uomo non avesse accettato la malattia della figli a Isabella, affetta da una patologia ai reni

Frosinone - Pensionato uccide i due figli e si suicida : Roma, 21 ago., askanews, - Un uomo di 70 anni, Giovanni Paliotta, ferroviere in pensione, questa mattina ha ucciso i due figli , una ragazza 19enne ed un ragazzo 27enne, sparandogli con una pistola ...

Frosinone - Pensionato uccide i figli di 26 e 18 anni e si suicida : gli ha sparato nel sonno : Un uomo di 70 anni ha ucciso i due figli e poi si è tolto la vita, nel Frusinate. L’omicidio-suicidio è avvenuto a Esperia, in provincia di Frosinone, dove il pensionato ha ucciso il figlio di 26 anni e la figlia di 18 a colpi di arma da fuoco. La tragedia, secondo quanto si è appreso, è avvenuta in casa intorno alle 7 di stamani quando la moglie dell’uomo era uscita e non c’era. Secondo Il Messaggero l’autore della a strage ...