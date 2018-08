Pedofilia | padre Zollner | fino al 2000 coinvolti 4-6 per cento preti

agi

(Di martedì 21 agosto 2018) "Troppi sacerdoti, tra il 4 e il 6 pernell'arco di 50 anni (1950-), hanno agito contro il Vangelo e contro le leggi". A fare questa valutazione, di quasi 20 volte superiore ai dati ufficiali pubblicati dalla Congregazione del clero che valutava un coinvolgimento pari al 3 per mille, è statoHans, psicologo alla Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la protezione dei minori. "Dal momento che i vescovi americani hanno preso sul serio la lotta contro questo male, dal 2002, non ci sono quasi piu' accuse di nuovi casi. Mi preme dire che l'Italia non ha ancora vissuto un tale momento di verità riguardo l'abuso sessuale e lo sfruttamento del potere riguardo il passato", ha dichiaratoal Sir.