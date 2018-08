Parco Pollino | 3 vittime sono pugliesi Ritrovati vivi tre ventenni dispersi

Tragedia nel Parco del Pollino. Torrente in piena travolge e uccide 10 persone. Almeno 3 dispersi : Sono andate avanti tutta la notte e continueranno oggi le ricerche del gruppo di escursionisti in gita nel parco del Pollino, in Calabria. All'altezza di Civita Castrovillari il Torrente Raganello, ...

Calabria - i vertici del Parco del Pollino : “L’accesso alle gole è libero - non c’è un piano di sicurezza” : Mentre continuano le ricerche dei dispersi alle gole del Raganello, emergono alcuni dettagli sulla fruizione, da parte degli escursionisti, del parco del Pollino. Come ha spiegato lo stesso direttore, Giuseppe Melfi, “l’accesso alle gole è libero, non c’è un piano sicurezza“. Le persone, dunque, raggiungevano il torrente “anche senza le guide specializzate”. L'articolo Calabria, i vertici del parco del ...

Gole del Raganello - una meraviglia della natura nel Parco del Pollino : Gole del Raganello, una meraviglia della natura nel Parco del Pollino Teatro della tragedia costata la vita a diversi escursionisti travolti dall’esondazione di un torrente, si trovano all’interno di una riserva naturale protetta. Le rocce sovrastano l’acqua per circa 600-700 metri Parole chiave: ...

Calabria - la notte dei soccorsi nel Parco del Pollino : “Territorio impervio - operiamo in condizioni di emergenza” : Sono proseguite tutta la notte le ricerche delle vittime e dei superstiti lungo il torrente Raganello, nel parco del Pollino, in provincia di Cosenza, dopo che l’ondata del fiume ha sorpreso un numero ancora imprecisato di escursionisti. Nella notte i parenti e gli amici delle persone coinvolte si sono radunati davanti alla palestra comunale di Civita, dove sono state raccolte le salme. All’interno della struttura si è proceduto al ...

Calabria - torrente in piena nel Parco del Pollino : 11 morti e 5 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 11 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Cinque di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : undici morti nel Parco del Pollino : C’è anche una ragazza di 14 anni tra le vittime della tragedia del Raganello, avvenuta lunedì pomeriggio in provincia di Cosenza. Dieci i cadaveri scoperti nel canyon, una persona morta in ospedale. Le ricerche non si fermeranno, mentre sono giunti anche dalle regioni vicine i soccorritori specializzati per le ricerche in questo tipo di contesti....

