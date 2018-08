“Paparazzata con lui!” Elisabetta Gregoraci infiamma il gossip Chi c’è adesso nel cuore

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018) “Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così…”, cantava Ligabue. Epare davvero che il tempo le cose le abbia sistemate per. La bellissima showgirl italiana è volata infatti a New York, volando anche lontano dal suo passato. Pare infatti che Flavio Briatore sia ormai un ricordo. All’orizzonte c’è Francesco, il suo nuovo fidanzato. Le foto che la rivista ‘Chi‘ (qui sotto lo scatto e le anticipazioni) pubblicherà in edicola da mercoledì 22 agosto lasciano poco spazio ai dubbi su quale sia il legame instaurato tra la showgirl calabrese e il nuovo compagno: nessuna amicizia, ma qualcosa di più… Dunque, a 8 mesi dalla separazione ufficiale e consensuale da Briatore, ecco che finalmente sbuca la prova del nove sulla relazione che la conduttrice ha intrapreso di ...